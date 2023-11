Mémorandum du collectif » État civil » de Mbacké sur la marche du 04 novembre 2023

Le département de Mbacké vit les moments les plus sombres de son existence. Une situation inédite et très complexe sème la panique et la psychose chez les populations. Ces dernières peinent à obtenir une pièce d’état civil valide, sésame qui leur offre d’innombrables services administratifs au quotidien.

Les raisons ayant milité en faveur de cette forfaiture découlent de la disparition de registres, parfois même de personnes mal intentionnées qui ont trahi la confiance des populations incrédules en leur offrant des services frauduleux. Ainsi, depuis plus d’une décennie, des pièces d’état civil sont délivrées sans aucune base légale.

De faux numéros d’actes de naissance, de mariage, de décès…sont distribués comme de petits pains. Du coup, les populations, bénéficiaires d’un enrôlement régulier, se voient léser et déposséder de leur droit élémentaire : figurer dans les registres d’état civil.

Ce cumul d’injustices a fini par exploser. Les détenteurs d’actes civils, légalement enregistrés après délivrance d’un certificat d’accouchement signé par les agents de santé assermentés, n’arrivent plus à les renouveler parce que leurs noms ne figurent plus dans le fichier de la mairie. Des tripatouillages malsains, occasionnant des doublons dans le fichier, ont été effectués, exposant plus d’un.

Conséquences : un numéro d’acte d’état civil peut être détenu au moins par deux personnes. Cela crée aujourd’hui un blocage dans la délivrance des pièces et engendre des dégâts collatéraux tous azimuts. Beaucoup d’élèves sont frappés de forclusion au brevet, baccalauréat, bref aux différents examens et concours organisés à l’échelle nationale et internationale.

Les jugements délivrés ferment la porte aux potaches désireux de faire les grandes écoles qui imposent aux différents postulants un acte de naissance authentique. Certains immigrés sont bloqués au pays, faute de passeport non renouvelé.

Le préjudice est énorme.

Que de destins scellés !

Que d’espoirs anéantis !

Que de devenirs sacrifiés !

Face à cette catastrophe, les solutions proposées sont conjoncturelles. L’annulation des actes, souvent arbitraire, semble être privilégiée par le tribunal d’instance de Mbacké. Les populations, laissées à elles-mêmes, font la navette entre la mairie et l’institution judiciaire pour essayer de régulariser leur situation.

L’attente, très longue devant les bureaux desdites institutions, devient insupportable et très souvent sans gain positif. Certains éprouvent des difficultés pour couvrir les frais exigés. Ainsi, les populations, désarçonnées et désœuvrées, ne savent plus à quel saint se vouer, à qui s’adresser réellement. Elles n’ont que leurs yeux pour pleurer leur drame.

Qui doit résoudre le problème ?

Comment doit-on procéder ?

Autant de questions qui ont poussé les populations mbackoises à unir leurs forces autour du collectif dénommé « État civil » pour crier leur ras-le-bol. Cette marche pacifique du 04 novembre entre dans ce cadre.

Le collectif » État civil », estime que la solution la plus adéquate pour mettre fin à ce problème demeure la procédure de reconstitution conformément à l’article 89, alinéas 1, 2, 3 du code de la famille.

Les vociférations des mbackois doivent être entendues et prises en charge dans les plus brefs délais, sinon, face au boom démographique que connaît le département, les difficultés iront crescendo au détriment d’honnêtes citoyens dont le seul tort est d’être né à Mbacké, fief natal du vénéré Cheikhoul Khadim.

Le collectif lance un vibrant appel aux autorités du pays pour venir en aide à ces milliers de sénégalais plongés dans le désarroi et le désespoir.

Fait à Mbacké, le 10 novembre 2023

Le Collectif » État civil »