Le Colonel Moumar Gueye veut plus d’éthique dans la presse sénégalaise

De la part du colonel Moumar Gueye

En écoutant ce matin le journaliste présentateur de la revue de presse d’une célèbre Radio de la place, j’ai été envahi par la colère et l’indignation! Oui je suis indigné par cette tendance de certains journalistes à transformer en clownerie l’information sérieuse. Je suis peiné de voir cette maladroite théâtralisation de certaines revues de presse au moment où nous devrions tous être sérieux et déterminés pour combattre CORONAVIRUS!! J’ai dénoncé le manque de sérieux de ce journaliste auprès d’un des responsables du Groupe de presse qui l’emploie, mais ce garçon persiste et signe au moment où notre pays vit une épreuve tragique!! Il est véritablement temps que les patrons de presse mettent fin à cette inélégante et inopportune théâtralisation de l’information, surtout en temps de « guerre » et en temps de « crise »!! Une autre revue de presse me met en colère! Son présentateur attitré semble toujours hurler au lieu de parler sereinement comme le faisait jadis avec élégance, le grand Gabriel Jacques Gomis, pionnier de la revue de presse au Sénégal. Ce présentateur dis-je, nous impose chaque matin ses hurlements désagréables! Cela n’honore pas la Presse sénégalaise qui semble de plus en plus tourner le dos au SÉRIEUX, à L’ÉTHIQUE et à la DÉONTOLOGIE dans l’information et la communication ! Je souhaite vivement une vigoureuse intervention du Cnra SN pour mettre un terme à ces clowneries! La presse c’est du SÉRIEUX ! Un journaliste n’est pas un clown! C’est une Grande Dame ou un Grand Monsieur honorable et respectable! Le journalisme est toujours indispensable dans toutes les grandes Démocraties! La comédie a son rôle et son contexte. Le journalisme a son rôle et son contexte. Que chacun joue son rôle et le tour est joué! Que Dieu protège le Sénégal contre COVID 19!

Moumar Guèye Écrivain, Président du PEN Sénégal