Le conseil des ministres…c’est aujourd’hui jeudi !

« La réunion hebdomadaire du conseil des ministres qui se tient tous les mercredis a été repoussée pour ce jeudi. Pour cause, le Président Macky Sall qui prenait part au sommet de Paris pour le financement de la relance des économies africaines avec des membres du gouvernement » informent nos confrères de l’AS.

C’est finalement aujourd’hui dans la matinée que le chef de l’Etat présidera la réunion du conseil des ministres. Ce qui a entraîné également le report de la conférence de du Gouvernement dénommée « le gouvernement face a la presse», qui était retenue pour ce jeudi. Finalement, le ministre porte-parole du gouvernement et ses collègues de la Jeunesse et de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion feront face à la presse ce vendredi.