Le faux «prophète» de Kolda libéré après trois (3) ans de prison !

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kolda (sud) a acquitté de tous les chefs d’accusation Daouda Ba alias “Mbacké Rouhou”, guide religieux de Saré Ngagne. Il était poursuivi pour ‘viol et pédophilie » sur une de ses disciples âgée de 15 ans au moment des faits. Le verdict est rendu lundi 8 juillet.

Désormais, le guide religieux de Saré Ngagne peut retourner tranquillement dans son village avec fierté, du fait qu’il a été lavé à grande eau par la chambre criminelle de Kolda. Daouda Ba, alias “Mbacké Rouhou” est libre.

Selon le quotidien Enquête, « Baba Malabé a retrouvé lundi les siens ». Le guide religieux de Saré Ngagne, dans le département de Médina Yoro Foula, région de Kolda, était poursuivi pour « viol et pédophilie sur une de ses disciples âgée de 15 ans, au moment des faits ».

Après le délibéré d’hier lundi, il a été acquitté de tous les chefs d’accusation échappant à 10 ans de prison ferme qu’avait requis le procureur.

Pour rappel, il était arrêté par la gendarmerie, le 14 janvier 2021, à Saré Ngagne, poursuivi pour des chefs d’accusation, « d’association de malfaiteurs, d’enlèvement et de détournement de mineurs, de séquestration, de viol sur une mineure, de pédophilie, de traite des personnes et de menaces de mort ». Le prévenu a passé en tout et pour tout « trois ans et sept mois en prison ».