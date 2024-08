Le FDTT organise un atelier sur les projets de renouvellement des véhicules du transport public

La formulation, l’analyse et l’évaluation des projets de renouvellement des véhicules du transport public sont faites

Pour une meilleure prise en charge du besoin de modernisation du système de transport public, notamment du renouvellement du parc des véhicules de transport public, le Fonds de Développement des Transports Terrestres (FDTT) a organisé un atelier de formulation, d’analyse et d’évaluation ex-ante des projets. Par ailleurs, la capacitation des agents était également attendue du séminaire.

Sous la conduite du Secrétaire général, M. Ousmane Niébé Diop, la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), a accompagné les agents du FDTT à la structuration de programme. Du 05 au 09 août 2024, à Saly, M. Papa Baidy Sy, chef de la division planification sectorielle et évaluation au ministère chargé de l’Économie, et son équipe ont dirigé des travaux portant sur les canevas de diagnostic et de formulation des projets ci-après :

Le renouvellement du parc des véhicules du transport public urbain ; Le renouvellement du parc des véhicules du transport interurbain ; Le renouvellement du parc des véhicules de transport des marchandises.

Le Conseiller technique du Ministre des infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Abdoulaye Tassé Ndiaye, l’Unité nationale d’Appui aux Partenariats public/privé (UNAPPP), la Direction du Financement des Partenariats public/privé (DFPPP), le Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (CETUD), l’Agence nationale de la Sécurité routière (ANASER), la Direction Générale des transports terrestres (DGTT) et le cabinet AXE Audit & Expertise, ont par ailleurs apporté leurs significatives contributions à la réussite des travaux.

À noter que le système de transport public se caractérise, entre autres, par la vétusté du parc automobile. Ceci constitue un facteur aggravant de l’insécurité routière qui, à ce jour, nécessite une prise en charge rapide et efficace.

Cellule de communication du FDTT