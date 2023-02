« Le Fesnac…une réussite du ministère de la Culture » (Mamadou Biguine Guèye)

FESNAC 2022: UNE GRANDE RÉUSSITE DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE !

Du 21 au 28 Janvier dernier, se sont déroulées à Kaffrine au centre du Sénégal, les festivités marquant la célébration de la 11 ème édition du Festival National des Arts et Cultures. De la Casamance au reste du pays, en plus des impressionnantes délégations de nombreux pays de la sous région et au-delà de celle-ci, la capitale du Ndoukoumane a réuni le Sénégal et l’Afrique durant huits jours qui ont permis de revisiter les valeurs culturelles de notre Nation et de celles de bien d’autres telles que la Gambie, la Guinée Bissau, le Burkina Faso, le Maroc, le Mozambique, l’Afrique du Sud….Dans la communion et l’allégresse, Kaffrine a vibré dans toute sa richesse sous la beauté de son décor magnifié par une féérie de rythmes, de lumières et de couleurs.

Oui, cette région chargée d’histoire, de foi, de culture, pour paraphraser le ministre Aliou Sow…a prouvé qu’elle pouvait bel et bien abriter un évènement de cette dimension. Grâce à la pertinence du choix porté sur cette contrée, par son fils le ministre Aliou Sow, appuyé avec générosité par son homologue Abdoulaye Sow maire de la commune, deux personnalités qui ont convaincu son Excellence Monsieur le Président de la République à valider l’option KAFFRINE.

Et les résultats ont suivi. Tous les genres du patrimoine culturel sénégalais et africain ont été revisités à l’occasion de cette édition du FESNAC. Kaffrine a été le théâtre de la renaissance du brassage culturel entre populations du même pays, de la même sous-région, du même continent. La prouesses du ministère de la culture et du patrimoine culturel avec à sa tête le Dr Aliou Sow a été bâtie sous le triptyque VISION, AUDACE , ORGANISATION. Et la mayonnaise prit, de la plus belle des manières.

De la logistique aux finances en passant par la redoutable question de l’hébergement , de la restauration et du déplacement des festivaliers, tout s’est soldé par un succès malgré quelques impairs liés aux aléas de la coordination de certaines activités.

Que dire de l’économie qui a été boostée dans la région lors de ces huits jours de festival ? Des hôtels aux auberges en passant par plusieurs maisons louées pour l’occasion, Kaffrine a pu connaître des profits qui à coup sûr, contribueront à encourager ses populations à accueillir des évènements du genre à l’avenir. L’unité et la fraternité Sénégalo – africaine ont encore prit un nouveau départ dans le Ndoukoumane. Grâce à la richesse du patrimoine et des valeurs culturelles négro africaines.

Toute une jeunesse s’est mobilisée et a été satisfaite, elle s’est surtout appropriée le principe sacro saint de toujours évoluer en société avec en bandoulière, le sentiment de s’acquitter de ses devoirs et d’exercer ses droits, consciente de l’importance de l’enracinement mais aussi de la nécessité de l’ouverture dans ce monde globalisé. Le président Senghor avait bien vu, lui qui il y a plusieurs décennies, défendait ces postulats. Au FESNAC de Kaffrine, la femme a aussi été célébrée et ses valeurs, sa centralité dans les sociétés sénégalaise et africaine mise en exergue par les différents participants. Et dans les compétitions faites avec beaucoup de fraternité, plusieurs prix ont été décernés à des troupes ainsi qu’à des individualités qui ont gratifié le public de la beauté des genres culturels comme le conte, les rituels du mariage, les rites de l’initiation des jeunes…Oui, une enveloppe de quelques 600 millions a été dégagée et a assuré la motivation des uns et des autres.

L’espace Sénégambien demeure un creuset d’excellence et de merveilles. Et le site mégalithique de Wanar l’a montré. En faisant un tour à ce site de Wanar inscrit au patrimoine mondial depuis 2006, l’on se rend compte que les peuples d’Afrique et du Sénégal ont une civilisation qui n’envie aucune autre au Monde. Oui, en observant les blocs de pierres et en suivant les interprétations des historiens de l’IFAN qui étaient au FESNAC, il ressort aisément des résultats de leurs recherches que l’homme noir connaissait les mathématiques et la géométrie depuis plusieurs millénaires. Mais l’homme noir pratiquait aussi sa religion ou son culte avant l’arrivée des religions révélées. Il était tout simplement civilisé et croyait en l’existence d’un autre monde après la vie sur terre. Cela aussi, nous nous y sommes encore plus que jamais convaincus après avoir visité ce site mégalithique grâce au festival de Kaffrine. Tout compte fait, disons-le tout de suite, le FESNAC 2022 a été une grande réussite. Merci au chef de l’État et félicitations au ministre de la culture et du patrimoine , au ministre Abdoulaye Sow Maire de Kaffrine ainsi qu’à tous les acteurs !

Mamadou Biguine Gueye

Direction du patrimoine culturel