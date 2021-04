Le Féticheur Bitton : « Jésus n’a jamais existé… »

Benoit Bitton c’est le tradipraticien et artiste-musicien camerounais qui a récemment fait une sortie relayée sur Facebook par Mbombog Boum Mouaha dans laquelle il s’attaque violemment au Christianisme. L’homme nie l’existence de Jésus Christ comme sauveur de l’humanité mais en plus, en soutenant que la prière du « Notre père » recitée par les chrétiens catholiques « c’est des conneries ».

Une déclaration jugée par certains internautes comme étant un sacrilège. Benoit Bitton s’appuie sur l’idée selon laquelle, les prétendus miracles de Jésus, s’ils avaient existé, pourraient encore être fait aujourd’hui. A l’en croire, le sida tue des milliers de personnes, le coronavirus fait des ravages dans le Monde et même en Afrique actuellement. Où est donc Jésus pour qu’il vienne sauver les africains face à cette redoutable pandémie ?, s’est-il interrogé.

Pour Mbombog Benoit Bitton, l’Occident a imposé aux africains de croire par force à l’existence de Jésus et à un Dieu qu’ils ne connaissent pas. Le Dieu africain d’après Benoit Bitton, ce n’est pas un Dieu lointain qui est au Ciel, mais c’est un Dieu proche des humains avec qui il n’y a pas de réelle distance. Ce que l’Occident a le plus semé en Afrique ce sont les guerres un peu partout dans les pays et l’impérialisme. « Qu’attend Jésus pour venir mettre un terme à tous ces maux ? », s’interroge Benoit Bitton.

Face à cette sortie de Benoit Bitton, nombreux étaient les internautes qui n’ont pas adhéré à cette opinion. Plusieurs d’entre eux s’accordent d’ailleurs à dire que Dieu a crée tout homme libre de croire ou de ne pas croire en lui et en Jésus-Christ. A côté de cela, la réplique qui a été donnée à Benoit Bitton est celle de demander donc à son Dieu à lui de résoudre les sanitaires auxquels les hommes font face actuellement.

Clarisse, une internaute a par exemple demandé à Benoit Bitton « Pourquoi certains prêtres et religieux ont tout abandonné dans leur pays pour venir annoncer la bonne nouvelle de Dieu en Afrique même au prix de leur vie? »

Pour l’heure, Benoit Bitton n’a pas réagi aux messages des internautes en majorité ceux des personnes qui sont totalement opposées à ce qu’il soutient. Peut-être il le fera au moment opportun.