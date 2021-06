Le fils de Kadhafi se présente à la présidence de la Libye

Le fils de l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, Saif al-Islam Kadhafi à l’intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle dans le pays, rapportent les médias citant des conseillers.

Saif al-Islam Kadhafi dont on ne connait actuellement pas la position et là où il réside, vise la présidence de la Libye. Le fils Kadhafi n’est pas apparu publiquement depuis qu’il a été capturé dans le désert libyen par des rebelles en 2011, à la suite du renversement et du meurtre de son père. Il a été condamné à mort en 2015, mais a été libéré deux ans plus tard et s’est caché dans la ville de Zintan, au nord-ouest.

Selon des collaborateurs qui ont parlé au Times, il est maintenant sur le point de faire un retour à la vie publique et fera bientôt une déclaration à cet effet. Ils ont ajouté que Kadhafi prévoyait de se présenter aux élections prévues pour le 24 décembre, mais toute candidature dépendrait de la ratification d’une loi électorale, qui pourrait être utilisée par les opposants pour l’empêcher de se présenter. Toute tentative de réintégrer la vie publique risque d’être compliquée par des mandats d’arrêt en suspens émis à la fois en Libye et par la Cour pénale internationale.

Mouammar Kadhafi a été renversé lors d’un soulèvement entretenu par la France et soutenu par l’OTAN qui a laissé le pays dans un état de bouleversement depuis lors. Pendant le soulèvement, Saïf al-Islam est devenu pour beaucoup le visage de la défiance du gouvernement, dénonçant régulièrement l’opposition comme « terroriste » et promettant que l’administration de son père « se battra jusqu’à la dernière minute, jusqu’à la dernière balle ».

Après des années de combats entre camps rivaux après le renversement de Mouammar Kadhafi, une trêve officielle a été signée en octobre dernier entre le commandant militaire Khalifa Haftar et les forces fidèles à l’administration internationalement reconnue à Tripoli. Cela a conduit, finalement, à la création en mars d’un gouvernement intérimaire.