Le Forum du justiciable recadre Sonko : « Aucun citoyen n’a le droit de mettre le pays dans le chaos »

« Le Forum du justiciable rappelle que dans un état de droit aucun citoyen n’a le droit de mettre le pays dans un chaos indescriptible. Nous appelons les acteurs politiques à la responsabilité, à la retenue et de s’abstenir de tout acte qui pourrait saper la paix sociale. Le Forum du justiciable invite par ailleurs l’Etat à prendre toutes les mesures nécessaires pour la bonne tenue des élections présidentielles du 25 février 2024 conformément aux lois et règlements en vigueurs et d’assurer également la protection des personnes et des biens ainsi que l’intégrité du territoire », lit-on dans une note signée par le bureau exécutif.