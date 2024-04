Cameroun : le gendarme abat un citoyen sur la route…pour 500FCFA

C’est un Drame à Kaï-Kaï (commune du Cameroun située dans la région de l’Extrême-Nord et le département du Mayo-Danay) où un civil a été abattu par un gendarme pour 500 FCFA

Un incident tragique a secoué la localité de Kaï-Kaï, mettant en lumière les problèmes persistants de corruption qui gangrènent le Cameroun. Au poste de contrôle mixte de Kaï-Kaï, un citoyen a été abattu d’une balle dans la tête par un gendarme à la suite d’un différend lié à un pot-de-vin de 500 FCFA.

Les agents, pratiquant le racket de manière quotidienne sur les usagers de la route, ont exigé la somme de 500 FCFA à un citoyen pour lui permettre de continuer son chemin. Lorsque l’homme a remis un billet de 1000 FCFA en demandant le retour de sa monnaie, soit 500 FCFA, les gendarmes ont refusé. Une dispute violente a alors éclaté, menant à un affrontement physique entre les deux parties.

Dans un geste tragique, l’un des gendarmes a sorti son arme à feu et a tiré une balle mortelle dans la tête de l’usager de la route. Cette action désespérée a entraîné une réaction immédiate de la part des habitants de la région, qui se sont précipités sur les lieux pour confronter les gendarmes.

Le bilan préliminaire de l’incident fait état d’un gendarme et de quatre civils tués, témoignant de l’intensité et de la violence de l’affrontement qui a suivi le meurtre. Cet événement soulève une fois de plus les préoccupations quant à la corruption endémique et à l’abus de pouvoir dans les forces de l’ordre au Cameroun, mettant en danger la vie et la sécurité des citoyens ordinaires.

Source CA