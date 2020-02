A Ziguinchor, le Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire félicite le légion Sud de la gendarmerie nationale

Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les différentes formations de la gendarmerie, le Haut Commandant de la gendarmerie nationale, Directeur de la justice militaire a effectué une visite dans la région de Ziguinchor. L’objectif de la visite est de constater par lui-même les conditions d’exercice des missions de la gendarmerie sur le terrain, d’encourager ses hommes et de les donner des orientations pour le futur. Lors de son entretien avec la presse locale, le général Jean Baptiste TINE a traduit toute sa satisfaction pour le travail que sont en train d’abattre les unités de la légion sud stationnées dans mes régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Il a adressé ses vives félicitations au Colonel Amadou Ousmane BA commandant de la zone sud et ses hommes. Il les a tout de même exhorté à maintenir le cap dans la prévention du terrorisme, la lutte contre la criminalité sur toutes ses formes telque le vol de bétail, le trafic illicite du bois… Il a tout de même incité ses hommes au respect des droits de l’homme et à la dignité humaine. En terme d’orientation le patron de la gendarmerie nationale a demandé au Commandant de légion, aux Commandants de compagnies et de Brigades de renforcer le partenariat avec les autres forces de défense et de sécurité pour promouvoir la complémentarité et surtout le concept de police de proximité. Par rapport au manque d’équipements dont il a été informé, le général TINE a promis de rendre compte à qui de droit.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG