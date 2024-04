Le gouvernement de Sonko oublie la Santé…Dr Abdoulaye Bousso étonné

Dr Abdoulaye Bousso, très célèbre pour son soutien à la coalition Diomaye Président, pose des questions sur l’absence de la Santé parmi les cinq priorités listées par le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.

Et la blouse blanche de déclarer que la «Santé absente des priorités du premier Gouvernement du Président Diomaye Faye. Mortalité maternelle et infantile, maladies transmissibles et non transmissibles, urgences…restent problématiques pour notre pays. Et pour toutes ses raisons, Dr Bousso pose avec acuité cette lancinante question : Qui peut m’expliquer ?»

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn