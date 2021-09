Le Gouverneur de Kaffrine dans les champs de Cheikh Ibrahim Ba

Comme à son habitude, le Cheikh collabore en parfaite harmonie avec les autorités administratives, religieuses et coutumières de la région de Kaffrine.

Au-delà de l’enseignement religieux, qu’il dispense à des centaines de disciples venus du Sénégal et de la sous-région qui sont logés, nourris, vêtus et soignés, Cheikh Ibrahim BA participe à l’économie nationale en étant l’un des plus grands agriculteurs du NDOUCOUMANE et du pays.

Le Cheikh contribue financièrement, socialement et techniquement à toutes les actions entreprises par les autorités locales avec une discrétion légendaire.

CHEIKH IBRAHIM BA n’est pas un marabout mais un GUIDE SPIRITUEL AUTHENTIQUE !

Le Cheikh qui est un homme respecté, de par ses connaissances de la religion ou plutôt des religions révélées, de la métaphysique, de la langue française, arabe et anglaise, du droit, de l’économie( c’est un grand intellectuel sorti de l’université du Soudan)…, est un stabilisateur social qui anticipe avec des discussions franches afin d’éviter les conflits.

CHEIKH IBRAHIM BA sait que la dimension spirituelle de CHEIKH AL ISLAM BAYE NIASS est indescriptible.

C’est pourquoi, il ne perpétue que les enseignements de BAYE NIASS qui emmènent les croyants vers la transcendance.

Cet homme est une chance pour la FAYDA,

pour le NDOUCOUMANE, le Sénégal et le monde entier.

Que LE BON DIEU lui prête une longue vie et une excellente santé afin d’achever les nombreux projets de son illustre père et guide CHEIKH ELHADJ BABOU BA.

DIEUREUDIEUF BAYE NIASS