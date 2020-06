Le lycée Thierno Seydou Nourou Tall ne rouvrira pas !

Le lycée Thierno Seydou Nourou Tall de Dakar a décidé de ne pas rouvrir ses portes à cause de problèmes d’eau. Une décision prise d’un commun accord par la direction de l’établissement et les parents d’élèves, réunis au sein du comité de veille et d’alerte, renseigne la Rfm.

Le président de l’Association des parents d’élèves explique que les dispositifs qui ont été annoncés, n’ont pas été effectifs. Mais « le problème le plus important, c’est surtout la question de l’eau. Depuis plusieurs années, on a ce problème dans ce lycée. Depuis que le pont qui est en face là, est construit, on nous a appris de la part de la Sde que les tuyaux sont coincés à ce niveau et le lycée ne peut plus recevoir d’eau », renseigne Khalifa Ababacar Mboup .

Qui rajoute : « On a écrit à qui de droit, en novembre 2017, et chaque fois que de besoin, on a demandé aux sapeurs-pompiers de nous amener des camions. Ce qu’ils ont fait, mais cette fois-ci, la situation est plus grave, car même si les sapeurs amenaient de l’eau, ça ne monterait pas ».

Et par conséquent, « nous avons considéré que s’il n y a pas d’eau, c’est un grand risque que de faire venir les élèves, les enseignants et le personnel au niveau du lycée. Nous soutenons cette position ».