Le M2S exige l’arrêt immédiat des licenciements…au Sénégal

Dans un contexte socio-économique difficile, le Mouvement pour Sauver le Sénégal (M2S) déplore que « le gouvernement peine à répondre aux attentes légitimes des citoyens, notamment en matière de nourriture, d’éducation, de logement et de soins de santé, et à honorer les promesses faites ». À cet égard, le M2S demande au gouvernement de mettre un terme immédiat aux licenciements excessifs au Port Autonome de Dakar, à la RTS, au CDC, à l’AIBD, qualifiant ces mesures de « sources de tensions grandissantes ».

Dans un communiqué, le M2S exprime son regret que le PASTEF, qui incarnait autrefois l’espoir, « passe des solutions aux lamentations, des projets aux procès, de la reddition de comptes aux règlements de comptes, et transforme un pays en ruines en une bamboula pastéfienne caractérisée par un train de vie dispendieux ».

Le M2S dénonce également une situation socio-économique préoccupante : « Les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles, le chômage des jeunes reste un casse-tête, l’insécurité galopante inquiète, le climat social est menacé, le secteur du BTP est au ralenti, l’éducation est sous tension, et les populations les plus vulnérables sont meurtries et déboussolées, ne sachant plus où chercher de l’espoir. Par ailleurs, une justice perçue comme sélective et sous influence entraîne l’arrestation d’adversaires politiques dont le seul tort serait de posséder une fortune considérable. »

Face à cette situation, le M2S recommande « une attention accrue, une souplesse et une sagesse dans la prise de décision, un dialogue permanent sur les problèmes sensibles, une acceptation humble de l’actif et du passif hérités des prédécesseurs, ainsi qu’un optimisme modéré pour remplacer le pessimisme ambiant. »