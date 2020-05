Le mariage VIP finit en prison…avec les invités et les griots

Le mariage VIP du patron de Clean Oil finit à la gendarmerie : Bara Guèye, Kharagne Lo, Adja Diallo, le griot Alassane Mbaye arrêtés hier. Bara Guèye de Clean Oil, sa belle-mère Mariah Mané, le snappeur Niang Kharagne Lo, le griot Alassane Mbaye, celui qui faisait le « battré » Mansour Ndao et la jet-setteuse Adja Diallo, ont été tous arrêtés hier et gardés à vue à la brigade de la Section de Recherches de Colobane. Le Procureur de la république va décider de leur sort ce mercredi.

Ils sont poursuivis pour violation du couvre-feu et rassemblement illicite

Malgré le couvre-feu en vigueur, le directeur de Clean oil n’a pas trouvé mieux à faire que d’organiser un mariage en grande pompe, en invitant plusieurs « jet setters» parmi lesquels Adja Diallo. Comme s’ils narguaient leur monde, ils ont fait circuler les images sur la toile. De quoi susciter le courroux des autorités qui ont actionné la Section recherche de la Gendarmerie nationale. Les hommes du Commissaire Mbengue ont alpagué et placé en garde à vue huit personnes dont le célèbre « snappeur » du chef de l’Etat Niang Kharagne Lo, Adja Daillo et le marié Bara Guèye de clean oil. Malgré la pression, ils risquent gros d’autant que la Sr entend les déférer au plus tard demain devant le procureur de la République qui devrait au moins leur infliger des sanctions pour l’exemple. L’enquête se poursuit et on annonce d’autres arrestations.