Le marié tombe et meurt devant le maire…avant le OUI

Un marié atteint d’un cancer en phase terminale s’est effondré et est décédé devant l’autel de la mairie, alors que son épouse horrifiée marchait dans l’allée avec leur fils.

Paul Wynn, 57 ans, père de onze enfants du North Ayrshire, en Écosse, s’est effondré vendredi dernier à la mairie de Saltcoats, quelques minutes seulement avant son mariage avec Alison Wynn, sa compagne de 21 ans.

Selon Mail Online, M. Wynn a initialement reçu un diagnostic de cancer en en mai et on lui a dit plus tard qu’il était en phase terminale, huit jours avant de décider d’épouser sa partenaire Alison, 36 ans.

Le rapport indique que les médecins lui ont dit qu’il lui restait six semaines et deux mois à vivre, et que son cancer du pancréas s’était propagé au foie et aux poumons.

Le jour, qui était censé être leur mariage, Wynn s’est effondré devant l’autel alors qu’Alison se dirigeait vers lui avec leur fils.

Alison l’a décrit comme un « père fantastique » dans un hommage sincère après sa mort soudaine. Elle a également révélé que son partenaire n’avait reçu aucun traitement avant sa mort.

Alison a déclaré: «Si j’avais su que nous n’avions plus assez de temps, j’aurais essayé d’organiser le mariage pour le début de la semaine. Il n’a jamais reçu de traitement.

Alison a quitté son domicile dans l’après-midi du vendredi 25 juin, se sentant dépassée après avoir organisé un mariage dans un délai aussi court. Elle a attendu 10 minutes devant la mairie qu’un ami lui apporte des fleurs après les avoir oubliées à la maison.

Après les avoir récupérés, elle est montée à l’étage où elle a vu le marié, qui, selon elle, avait l’air mal à l’aise.

Elle a expliqué : « Au moment où j’ai eu mes fleurs et que j’ai monté les escaliers. Tout semblait aller bien, même si Paul semblait un peu mal à l’aise à ce stade et que son kilt avait été un peu desserré pour l’aider à se sentir plus à l’aise.

« Il avait en fait été transporté dans une chaise de bureau dans l’ascenseur et monté les escaliers car il n’avait pas d’énergie pour monter dans la pièce. Il était à bout de souffle et luttait contre ce qu’on m’avait dit.

Sandy, 20 ans, l’aînée du couple, a accompagné sa mère dans l’allée après que les invités se soient assis.

Alors qu’Alison commençait sa marche, elle réalisa que le futur marié, M. Wynn s’était effondré sur la chaise.

Elle a déclaré : « Au moment où je l’ai rencontré, j’ai appelé son nom plusieurs fois. Il ne s’est pas retourné, il ne m’a pas regardé et j’ai réalisé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas et j’ai commencé à craquer et j’ai commencé à crier son nom et nous savions que quelque chose n’allait pas.

Les secouristes se sont également précipités pour administrer la RCR et utiliser un défibrillateur – mais le marié n’a pas pu être réanimé.

Réagissant à la mort de son partenaire, Alison a déclaré : « C’était difficile. Il m’a fallu un petit moment pour arriver là où je suis maintenant et chaque jour semble se confondre en un seul.

« C’est comme si c’était hier seulement. Je dois me lever et bouger tous les jours pour le bien de mes enfants mais je ne peux pas manger.