Le « mauvais » plan de Sonko qui va sauver…Amadou Ba le 25 février 2024

La liste des 20 candidats à la présidentielle a été rendue publique par le Conseil constitutionnel le 20 janvier dernier. Et sur cette liste, figurent des ténors comme les Premiers ministres Amadou Ba et Mahammed Boun Abdallah Dionne, des anciens ministres qui sont Khalifa Sall et Habib Sy mais aussi des novices comme Bassirou Diomaye Faye, Déthié Fall et Cheikh Tidiane Dieye. Ces 4 derniers candidats cités sont issus de la même coalition donc sous l’autorité du candidat recalé Ousmane Sonko. C’est une stratégie mise en place par le leader de l’ex Pastef pour éclater l’électorat du candidat du pouvoir…Mais cela risque de se retourner contre lui…

Voici la stratégie de Sonko dévoilée par le chargé de la communication de l’Ex Pastef. « PROS a montré que Pastef a plusieurs têtes. Nous avons créé et porté un projet, modèle à toutes ossatures patriotiques, quel que soit le patriote qui le portera, la victoire au 1er tour est déjà acquise. Patriotes africains du Sénégal, restons focus sur le triomphe du projet. Ensemble vers la victoire au 1er tour » selon El Malick Ndiaye, Secrétaire National à la communication de Pastef Les Patriotes et Coordonnateur Pastef Dépt Linguère.

L’ex Pastef a plusieurs têtes dans cette présidentielle qui sont Habib Sy, Bassirou Diomaye Faye, Déthié Fall et Cheikh Tidiane Dieye…Mais pour qui voteront les Patriotes de l’ex Pastef ? Un électeur, une voix. Donc vers qui se pencheront les voix des militants de Sonko ? Ousmane Sonko donne l’impression de n’avoir pas suffisamment étudié pour élaborer sa stratégie. Cette erreur de stratégie des Patriotes risque de faire éclater la cohésion dans ce parti dissous.

Et à qui profitera cette « bêtise » de Pastef ? Elle pourra sauver la victoire d’Amadou Ba au 1er tour du scrutin.

Le camp du pouvoir compact et resserré, a un électorat sûr et fidèle à Macky Sall. Amadou Ba bénéficie de l’onction du Président « partant ». Macky Sall va peser sur la balance lors de la proclamation des résultats de l’élection présidentielle. Il est en train de tout faire et ne néglige aucun détail pour qu’Amadou Ba l’emporte dès le premier tour. Et la tache lui est facilitée par Ousmane Sonko lui-même.

En parrainant les candidatures de trois parmi ses alliées ainsi que son second au sein de l’ex-Pastef, l’opposant radical divise l’électorat de Yewwi Askan Wi. C’est lui-même qui facilite la tâche à Macky Sall et Amadou Ba. Le camp présidentiel est plus qu’uni à cette élection présidentielle. Ensuite, les électeurs dans leur majorité préfèrent voter pour un candidat qui garantit la stabilité du pays plutôt que pour quelqu’un d’autre qui peut mener le Sénégal à l’aventure.

Amadou Ba va avec cet atout et dispose d’un autre. Et cet autre, c’est le maire de Ziguinchor qui le lui offre sur un plateau d’argent. Ousmane Sonko a fait un mauvais casting en parrainant quatre candidatures. Non seulement, il met son électorat dans l’embarras, mais également il mise sur des tocards. Habib Sy, Cheikh Tidiane et Déthié Fall sont des tocards qui ne peuvent gagner dans leur propre bureau de vote.

Quant à Bassirou Diomaye Faye, il part à l’élection présidentielle avec un très grand handicap. Bassirou Diomaye Faye est en prison, il ne pourra de ce fait battre campagne. Les Sénégalais ne pourront voter pour quelqu’un qu’ils ne connaissent pas, et qui est se trouve en prison. Le leader du Pastef n’a pas très bien réfléchi. Il a fait une grosse erreur que vont payer les candidats qu’il a fait parrainer.

A cause de sa bêtise, il annihile toutes les chances de ses candidats. Quant à Amadou Ba qui déjà va battre campagne en ayant Macky Sall à ses côtés, mais il a la porte qui lui est grandement ouverte pour battre ses adversaires dès le premier tour. Surtout que c’est Ousmane Sonko qui lui ouvre la porte pour que sa victoire soit aisée. Le prisonnier du Cap Manuel doit s’en prendre à lui-même décidément.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn