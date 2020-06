Le milliardaire nigérian Hush Puppi arrêté par le FBI à Dubaï

Il s’agirait là d’une fin de parcours pour le célèbre milliardaire nigérian Hush Puppi. On apprend que l’homme d’affaires vient d’être remis aux mains des forces de l’ordre pour plusieurs délits commis contre l’Etat américain.

Pour certains, l’arrivée de ce moment semblait être une évidence tandis que pour d’autres, ça l’était beaucoup moins. Bien connu des internautes pour son style de vie tape à l’œil et ses extravagances, Hush Puppi est connu comme un personnage aussi controversé que riche. Beaucoup de doutes pesaient déjà sur ses affaires avant aujourd’hui, mais l’arrivée du FBI dans son siège de Dubaï sonne comme la preuve qui manquait.

En effet, on apprend que les forces de l’ordre américaines ont fait irruption chez le milliardaire d’où ils l’ont emmené au motif de plusieurs fraudes commises.

Selon les rapports, Hush Puppi et et son associé Mr. Woodbery – lui aussi mis aux arrêts -, sont accusés de fraude et de blanchiment d’argent à hauteur de 100 millions de dollars soit environ 50 milliards FCFA. La somme étant censée être remise aux natifs américains durant la période de Coronavirus. Ajouté à cela, on parle également d’arnaque sur une vente de respirateurs.

Sur la toile, les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre. On pouvait ainsi lire :

“L’argent que tu n’as pas travaillé te conduit automatiquement à le dépenser jusqu’à ce que tu te fasses attraper”

“C’était évident. Les escrocs ne savent pas quand s’arrêter”

“Etre arrêté pour fraude c’est quelque chose, mais être arrêté par Interpol c’est autre chose”

“J’aimerais vraiment être choqué mais le choc ne vient pas”

« encore un autre grosse affaire qui fera parler. 2020 et ses surprises. Le crime ne paye pas oooooh !