Le ministère de la Justice et le choix des dates pour la tenue de certains procès publics au Sénégal

La date retenue pour la tenue du procès en diffamation entre le ministre Mame Mbaye Niang et l’opposant politique Ousmane Sonko me semble mal choisie.

Dakar, la capitale sénégalaise vient d’abriter le mercredi dernier un très important sommet international sur l’agriculture.

Un sommet pour libérer le potentiel de production alimentaire du continent.

Une rencontre internationale co-organisée par le Sénégal et la Banque Africaine de Développement(BAD). Était présente à cette rencontre de Dakar près d’une vingtaine de Chefs d’Etat et de gouvernement avec la participation d’une quarantaine de pays.

Avec les conséquences de la Pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine il y a aujourd’hui urgence à réfléchir ensemble sur les priorités, voies et moyens en rapport avec les options politiques des États.

Ce sommet vient de prendre fin seulement le vendredi 27 janvier dernier.

Après le Premier sommet de Dakar sur le financement des infrastructures tenu en 2014, la capitale sénégalaise abrite à partir de ce jeudi 2 février un deuxième sommet pour réfléchir sur les changements de stratégie et les réglages à opérer pour investir dans les infrastructures.

Depuis le premier sommet plus de 400 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures en Afrique. Un sommet qui se tient à quelques semaines de la fin du mandat de Monsieur le Président de la République Macky Sall à la tête de l’Union Africaine.

Autre événement majeur et pas des moindres durant cette période, le Magal de Porokhane qui célèbre la mémoire de la mère du fondateur du Mouridisme Cheich Ahmadou Bamba Mbacke. Mame Diarra Bousso un modèle de piété et de dévotion pour le monde entier.

Autre fait majeur qui mérite toute l’attention et une union des cœurs et des esprits au Sénégal en cette même période de la tenue du procès en diffamation entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko la finale prévue ce samedi pour le compte du CHAN entre l’Algérie le pays organisateur et le Sénégal dont l’équipe A vient de remporter la 33 édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football Une qualification en finale synonyme d’exploit jamais réalisé par le football local.

Au regard de ce qui précède, nous invitons solennellement les juges chargés du traitement de ces dossiers judiciaires de bien vouloir tenir compte de ces aspects importants de la vie d’une Nation.

Depuis ce jeudi 2 février, Dakar a renoué avec les embouteillages jamais égalés et les casses qui vont finir par ternir l’image de la téranga sénégalaise.

Chers juges, avec tout le respect qu’un citoyen sénégalais vous doit, je vous prie de bien vouloir tenir compte la prochaine fois de l’actualité brûlante au Sénégal qui nécessite un véritable traitement de l’information et dans la durée pour lui donner la place qu’elle mérite dans la hiérarchisation de l’information.

Monsieur Mbaye DIOUF ancien conseiller spécial à la Présidence