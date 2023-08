Le ministère de la Justice s’explique sur l’état de santé de Sonko

Ousmane Sonko, affaibli par la grève de la faim, a été admis aux urgences de l’hôpital Principal depuis hier dimanche. Le ministre de la Justice, qui fait face à la presse, s’est exprimé sur la question.

« Il résulte des comptes rendus de l’administration pénitentiaire, que le samedi matin monsieur Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Et dans la plupart des prisons aussi, ceux qui sont en grève de la faim partielle ont arrêté leur grève de la faim. Le sieur Ousmane Sonko est admis à l’hôpital principal. Parce que quand vous êtes en prison, si l’administration pénitentiaire se rend compte que vous n’êtes pas bien, on vous amène à l’hôpital. Parce qu’on ne veut pas que vous mourriez, le but du jeu est juste de vous appliquer une peine qui vous a été administrée par la Justice. Quand il est arrivé à l’hôpital Principal, il a subi des soins. Après administration des soins, il se porte mieux. Mais je vois sur les réseaux sociaux ses militants qui disent qu’il est mal en point. J’en profite pour leur donner un conseil. Quand vous avez un leader politique qui est en prison, il faut montrer qu’il est courageux, qu’il est robuste et résilient », a expliqué Ismaila Madior Fall.