Le ministre Balla Moussa Fofana annonce des mesures pour réduire le loyer

La production d’un plus grand nombre de logements par les promoteurs, avec l’aide de l’Etat, pourra impacter sur le loyer au Sénégal, a déclaré mardi à Diass, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana.

Lors de sa visite au pôle urbain de Daga Kolpa, dans la commune de Diass, M. Fofana a exprimé sa volonté de collaborer avec les populations pour repenser le cadre urbain et les projets de territoire. “Cette visite est une rencontre avec les populations pour qu’ensemble, nous puissions repenser le cadre urbain et les projets de territoire que nous portons ensemble,” a-t-il affirmé.

Le Sénégal a aujourd’hui un déficit de 300 mille logements, a-t-il relevé, ajoutant que chaque année, 12 milles logements creusent ce déficit. Pour Balla Moussa Fofana, si les promoteurs, avec l’aide de l’Etat, arrivent à produire plus de logements, cela impactera le loyer. “Si nous faisons le lien entre les efforts de l’État, les promoteurs et les populations qui s’inscrivent et qui donnent la bonne information sur leurs besoins et leurs capacités financières, je pense que rapidement, nous pouvons déclencher ce projet qui va nous aider à résorber le gap de plus de 300 mille logements,” a estimé M. Fofana.

La question du logement et du développement urbain a un “impact très important” sur le niveau de vie des Sénégalais, a souligné l’officiel.