Le ministre de la Culture en visite officielle au Maroc

Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Professeur Aliou Sow a effectué une visite officielle à Rabat, au Maroc, du 22 au 24 mai 2023. Elle entre dans le cadre de de la célébration de l’événement « Rabat Capitale africaine de la Culture ». Ce, sur invitation de son homologue du Royaume du Maroc, Monsieur Mohamed Mehdi BENSAID, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Accompagné d’une forte délégation, le Ministre a assisté à une série d’activités dont la Rencontre des Ministres africains de la Culture.

Au cours de cette réunion qui a vu la participation de nombreux de ses homologues africains, le Ministre a axé son discours sur la coopération culturelle africaine qui pourrait s’adosser sur :

– le renforcement de la coopération autour des continuités culturelles, facteurs de cohésion sociale et de promotion d’échanges solidaires entre les peuples,

– le renforcement du marché de l’art africain,

– le renforcement des industries culturelles et créatives,

– la promotion de politiques qui favorisent la circulation des productions artistiques et des acteurs culturels,

– le renouvellement de mécanismes de soutien au sein des instruments de développement regionaux et sous-régionaux,

– l’harmonisation des stratégies pour une meilleure intégration culturelle africaine,

– le renforcement de la coopération entre acteurs majeurs de la culture des pays africains afin de créer des dynamiques plus faciles à promouvoir et pérenniser,

– la mise en place d’un cadre de concertation formel des ministres africains en charge de la Culture.

Le Ministre a aussi proposé le lancement d’un festival africain de la diversité culturelle et du génie créateur africain et de la diaspora. Il sera doté de grands prix sanctionnant la création artistique africaine dans tous les secteurs en plus de l’institutionnalisation d’une instance formelle des Ministres africains de la Culture et d’une Charte sur les principes, valeurs et promotion de la culture, des arts et des industries culturelles et créatives.

La réunion ministérielle a été sanctionnée par la « Déclaration de Rabat pour le renforcement de la coopération culturelle en Afrique ».

Le projet de Déclaration de Rabat s’est enrichi des propositions du Prof. Aliou SOW qui ont été intégralement prises en charge.

Le Ministre a également tenu une série de réunions bilatérales avec ses homologues du Gabon, de la Libye, du Burkina Faso, de l’Ewastini, de la Centrafrique et du Maroc. Une occasion pour faire le point sur la coopération culturelle entre le Sénégal et ces pays pré-cités.

Au cours de cette visite officielle, le Ministre était accompagné de quelques directeurs et des représentants des Khalifes généraux des Mourides et de la Famille omarienne chargés du suivi de leurs projets de musées et de bibliothèques.

En ce sens, la délégation s’est rendue au Musée International de la Sirah du Prophète (PSL) et de la Civilisation Islamique située à l’ISESCO, l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture.

Le Professeur Aliou Sow et la délégation se sont également rendus au spectacle de reconstitution des ruines et de drones dans le site historique de Chellah. Bâtie au XIVème siècle par les Mérinides sur les ruines de l’ancienne cité romaine de Sala Colonia, la nécropole du Chellah se situe à deux kilomètres du centre ville hors de l’enceinte Almohade.

Au Chellah, la technologie s’est mise au service de l’histoire. Des drones ont retracé la chronologie atypique de ce site emblématique le temps d’un spectacle lumineux.

A titre de rappel, cette visite entre dans le cadre de l’événement « Rabat Capitale Africaine de la Culture». 86 événements visant à promouvoir la création, le dialogue et la tolérance entre les territoires africains ont été au programme.

L’initiative culturelle accueillie par le Maroc pendant un an vise à mettre la culture au centre des politiques publiques des pays africains.