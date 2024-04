Le ministre Guirassy à Abidjan au 60e panel de la CONFEMEN

La Côte d’Ivoire a accueilli la 60e Session ministérielle de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) du 22 au 26 avril 2024 à Abidjan, sous le thème « Enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques : Enjeux, stratégies et perspectives pour l’atteinte de l’ODD4 dans l’espace francophone ».

Le ministre de l’Éducation nationale du Sénégal, M. Moustapha Mamba Guirassy a effectué son premier voyage en terre ivoirienne pour participer au 60ème panel du COFEMEN à Abidjan.

Pour sa première intervention sur la scène internationale, M. Guirassy a salué l’initiative de la CONFEMEN qui vise à rassembler des décideurs de haut niveau pour discuter de sujets cruciaux, jetant ainsi les bases d’une réflexion approfondie nécessaire à la modernisation de nos systèmes éducatifs.

A rappeler que la Conférence des Ministres de l’Education des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN) est la plus ancienne institution francophone qui est créée en 1960. Elle compte aujourd’hui 44 États et gouvernements membres et œuvre pour la promotion de l’éducation et de la formation professionnelle et technique.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn