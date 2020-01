Le Mouvement « Reccu Fal Macky » ouvre le feu sur le collectif « Noo Lank »

Le mouvement « Reccu Fal Macky » n’est pas du tout content de la visite du collectif « Noo Lank » chez l’ancien président de la République Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko.

Dans un communiqué signé par son président Abou Mbaye, le mouvement a condamné fermement l’envoi d’une délégation du collectif chez l’ancien chef de l’Etat Abdoulaye Wade. « Nous déplorons la visite du collectif « Noo Lank » chez l’ancien Président de la République, Abdoulaye Wade. On ne peut pas combattre quelque chose hier et l’accepter aujourd’hui .C’est incohérent cette démarche du collectif Noo lank» dit-il.

Il explique les raisons d’un tel refus : « On a combattu Wade hier sous la bannière du M23, et aujourd’hui on retrouve presque les même entités au sein de « Noo Lank » sauf un peu de changement avec l’arrivée de nouveaux mouvements comme « Frapp » et « Reccu Fal Macky ». On doit se démarquer des politiques pour sauvegarder la citoyenneté et défendre dignement le peuple sénégalais. Tout ce qu’on a entrepris jusqu’ici, on l’a réussi sans Sonko encore moins Wade. Donc nous devons continuer dans cette dynamique ».

Toutefois, le mouvement se dit déterminé de poursuivre son combat jusqu’à ce que le président de la République revienne sur la hausse du prix de l’électricité.