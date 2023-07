Le mouvement SIDRE invite Macky à se présenter en 2024

DECLARATION DU MOUVEMENT SYNERGIE DES INITIATIVES POUR LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE (SIDRE).

Chers Compatriotes,

Notre pays, le Sénégal, se trouve à la croisée des chemins. La montée en puissance de forces internes dangereuses qui prospèrent dans la haine, la manipulation, la déstabilisation, la violence sous toutes ses formes pose avec acuité la question sécuritaire dans notre pays.

A ce titre, chers compatriotes, il est aujourd’hui nécessaire que chaque citoyen sénégalais puisse avoir une conscience élevée et éclairée des enjeux politiques, économiques et géostratégiques qui font que notre pays suscite beaucoup de convoitises tant par son débouché sur l’Atlantique que par l’attrait de ses ressources énergétiques.

Les récents événements du mois de juin 2023 sont là pour nous rappeler qu’un basculement dans un chaos indescriptible peut survenir à tout moment si nous n’y prenons pas garde. Ce signal d’alerte doit être décrypté avec toute la gravité requise.

Le doute n’est plus permis, notre pays est bien infiltré par des forces qui, quel que soit l’attribut qui leur est affecté, ont le dessein manifeste de le déstabiliser par des méthodes criminelles.

Chers compatriotes, l’aspiration profonde des Sénégalais à la paix et la cohésion sociale constitue le meilleur rempart contre la propagation des démons de la violence. C’est tout le sens qu’il faut donner à la prochaine élection présidentielle. Le Sénégal est aujourd’hui dans un contexte d’équilibre précaire qui exige des décisions courageuses pour la préservation du legs de paix et de stabilité qui a toujours caractérisé notre Peuple et notre Pays.

C’est pourquoi :

considérant les menaces réelles et imminentes qui pèsent sur la stabilité et l’intégrité nationales ;

considérant les tentatives de remise en cause de la pluralité des opinions et de la démocratie par l’instauration d’une culture de violence et d’irrévérence qui n’épargne personne, même les plus grandes figures religieuses qui ont tant fait notre fierté ;

considérant les actes récurrents de déstabilisation des Institutions et de mise à genoux du pays ;

conscients de la nécessité de préserver notre pays du chaos social dans lequel des forces obscures veulent le précipiter ;

Constatant que les forces qui ont déstabilisé certains pays de la sous-région sont à l’œuvre au Sénégal ;

conscients que seul un leadership fort, doté d’un ancrage national, pourra barrer la route à ces forces qui ont réussi à ériger une véritable assise populaire ;

convaincus que tout doit être mis en œuvre de façon démocratique pour empêcher ces forces de s’emparer du pouvoir.

Nous, Citoyens, Patriotes de tous bords, de toutes conditions, de tout âge, interpellons solennellement le Président Macky SALL pour qu’il renonce définitivement à son engagement moral maintes fois réitéré de ne pas se présenter en 2024. Le contexte a beaucoup changé, les menaces sécuritaires n’ont jamais été aussi prégnantes, la cohésion nationale est en péril.

Face à tous ces dangers, Il reste et demeure l’homme de la situation, le seul leader à l’heure actuelle capable de construire un vaste front d’unité et de rassemblement à même d’inverser les tendances négatives qui se profilent à l’horizon.

Aussi, lui demandons-nous instamment de présenter, pour l’intérêt suprême de la nation sa candidature à l’élection présidentielle de Février 2024.

Il s’agit là d’un état de nécessité extrême pour préserver l’exception sénégalaise. C’est l’avenir du pays qui se joue aujourd’hui !

Et le seul combat qui vaille la peine d’être mené, c’est la mise hors d’état de nuire ces forces rétrogrades qui essaient de remettre en question la cohésion sociale. Et ce combat vaut tous les renoncements.

L’enjeu sécuritaire est d’une importance capitale si l’on sait comment certains pays frontaliers ont vu leur effort de développement anéanti, leur territoire national disloqué et leur population plongée dans une désolation indescriptible du fait des agissements criminels de bandes djihadistes et autres rebelles.

C’est la raison pour laquelle la SIDRE félicite l’actuel Président pour sa vision sur le désenclavement et la sécurisation des zones frontalières notamment avec le GARSI (Groupe d’Actions Rapides-Surveillance et Intervention au Sahel), la pacification de la Casamance en proie à un irrédentisme violent depuis plus de 40 ans.

La SIDRE exhorte le Président à envisager et planifier avec le Maroc, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Bissau, un dispositif sous-régional pour la sécurité du littoral atlantique.

Dakar, le 03 juillet 2023.

Pour le Comité d’Initiative

Le Coordonnateur

Mbaye Fall LEYE