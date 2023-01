Le mouvement Tekki dresse un tableau sombre de la gouvernance de Macky

Déclaration du Bureau Citoyen National du Mouvement Tekki / Parti de l’Emergence Citoyenne (PEC)

1- Le Bureau Citoyen National du Mouvement Tekki s’est réuni le samedi 7 janvier 2023 au Centre socioculturel de la Commune de Fann-Point E-Amitié à Dakar pour…

2- Analysant la situation politique, économique, sociale, environnementale et sécuritaire de notre pays, le BCN fait le constat que le Sénégal peine encore à sortir de la “décennie perdue” causée par les deux mandats de Macky SALL à la présidence de la République.

3- Au plan politique, les institutions, les valeurs, les libertés, la gouvernance et le système électoral et la démocratie dans son ensemble, sont dans un état de régression inacceptable, après les progrès enregistrés par les luttes citoyennes et démocratiques depuis l’indépendance et surtout les avancées majeures obtenues dans le cadre des Assises nationales du Sénégal et consignées dans la Charte de gouvernance démocratique.

4- Cette déliquescence est résumée dans l’image hideuse d’un régime ultra-répressif, qui asservit la justice pour embastiller opposants, activistes, acteurs de la société civile et journalistes, et protéger une caste de prédateurs qui n’a pas hésité à détourner jusqu’aux ressources du Fonds COVID, abondé par la solidarité nationale, avec les contributions des chefs religieux, des populations et des partenaires techniques et financiers.

5- En matière d’élections, le régime s’est fait une spécialité d’exclure les opposants les plus radicaux et, grâce au système corrompu du parrainage, de choisir les adversaires admis à compétir contre le candidat de BBY.

6- Plus grave, le régime de Macky SALL a poussé la duperie jusqu’à nier l’évidence et renier l’esprit et la lettre de sa propre réforme de la Constitution, pour complaire aux velléités monarchiques de la dynastie Faye-Sall depuis la découverte du gaz naturel et du pétrole du peuple sénégalais.

7- La croissance économique affichée, en partie grâce à des subterfuges statistiques, mais surtout grâce à des investissements publics financés par un endettement massif et effréné, ne se traduit pas par une amélioration du niveau de vie et de bien-être des populations.

8- Bien au contraire, le chômage est endémique, notamment chez les jeunes. L’inflation à deux chiffres, du jamais vu au Sénégal depuis la dévaluation, affecte durement les classes moyennes et précipite les plus vulnérables dans des trappes de pauvreté.

9- Cela se reflète dans la situation financière tendue de l’Etat, qui accumule des arriérés de paiement, qui oblige les services fiscaux à traquer les entreprises et enfin qui s’endette de plus en plus.

10- Le Sénégal est à la croisée des chemins. L’alternance de Macky Sall en 2012 est un échec au plan de la gouvernance démocratique, économique et sociale. La corruption fait des ravages, comme le montre la gestion du gaz et du pétrole. Le chômage des jeunes est massif. Le Sénégal doit changer de direction et aller vers une alternative patriotique, citoyenne et responsable.

11- Face à ces constats, le Bureau Citoyen National a pris la Résolution de présenter la candidature de Mamadou Lamine DIALLO, Président du Mouvement Tekki, à l’élection présidentielle de février 2024, de la proposer à nos partenaires du Congrès de la Renaissance Démocratique et aux forces vives patriotes et citoyennes. Le Congrès d’investiture sera convoqué au plus tard en juin 2023.

C’est la solution responsable :