Le navire hôpital «Global Mercy» est revenu au Sénégal

Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale a accueilli hier le navire hôpital « Global Mercy » au Sénégal. D’emblée, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a souligné la contribution essentielle de Mercy Ships au renforcement de l’offre de soins chirurgicaux et à l’amélioration du système de santé et d’action sociale, en phase avec le Plan national de Développement Sanitaire et Social (PNDSS).

A l’en croire, entre 2019 et 2022, 1 407 patients ont bénéficié de chirurgie gratuite dans des domaines divers et variés (gynéco-obstétrical, urogénital, oculaire, orthopédique plastique, entre autres), 5 591 patients dentaires ont été traités, 1 199 personnels de santé ont été formés notamment en soins primaires de traumatologie, en ophtalmologie, en gestion essentielle de la douleur, en chirurgicale essentielle, en chirurgie sûre, en soins palliatifs et 87 personnes ont participé au mentorat. Aujourd’hui, ajoute le ministre de la Santé, le défi est de soulager 1 000 patients en attente