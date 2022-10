« Le PAD est un facteur aggravant de la hausse des prix » (Mamadou Lamine Diallo)

Depuis le passage de Kanté Necotrans à la tête de l’entreprise la plus importante du pays, le PAD s’est engagé dans une gestion des plus nébuleuses. Outre les affaires Necotrans, Bolloré, Dubaï Port et le dossier des 24 milliards, il y a surtout la hausse des coûts de manutention, les surestaries et les nombreuses redevances portuaires.

Au finish, les coûts des produits importés augmentent. Ils sont déjà élevés avec l’inflation dans les pays producteurs, plus le fret. En plus de tout cela, le PAD de BBY rajoute des coûts inutiles. En conséquence, les commissions de Amadou Ba devraient fouiller les niches de surcoûts au PAD et aider les consommateurs sénégalais.

Il y a plus, le PAD est un lieu de trafic. On a parlé de bateaux de drogue, d’engrais. Il y a aussi des bateaux de sucre trafiqué du Brésil via le Nigeria. Tous ces trafics sont soutenus par les prédateurs de BBY.

Ce pays a besoin d’entrepreneurs créateurs d’emplois et non de trafiquants prédateurs.

Mamadou Lamine Diallo