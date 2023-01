Le paludisme est un réel problème de santé publique au Sénégal

Maladie infectieuse et potentiellement mortelle, le paludisme est causé par plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. La pathologie existe dans une centaine de pays dans le monde, particulièrement les zones tropicales d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Le dernier rapport sur le paludisme dans le monde publié en décembre 2020 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fait état de 229 millions de cas de paludisme en 2019, contre 228 millions en 2018. On estime à 409 000 le nombre de décès dus à la maladie en 2019, contre 411 000 décès en 2018, informe L’As.

L’Afrique subsaharienne reste la zone la plus touchée par cette maladie puisqu’elle concentre environ 93% de tous les cas de paludisme dans le monde, et 94% des décès en 2018. Comme pour la plupart des pays d’Afrique subsaharienne, le paludisme constitue un réel problème de santé publique au Sénégal où 536 850 cas et près de 400 décès ont été enregistrés en 2021. Malgré les efforts menés jusque-là pour endiguer la maladie, des défis restent à relever. Il s’agit notamment de l’accès universel aux interventions majeures comme l’utilisation des Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda), la recrudescence des cas de paludisme graves.