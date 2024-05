«Le panafricanisme est un vecteur d’unification de l’Afrique» (Sidy Braham Dieng)

Ousmane Sonko est le révélateur d’une nouvelle vague automystificatrice et messianique de la politique,qui résulte de la régression systémique de la gouvernance démocratique ,de l’effondrement du modèle économique dominant et ,de ce fait,du délitement social ainsi que de la perte de souveraineté face à l’ogre de la mondialisation néolibérale.

De nos jours, l’hégémonie économique de l’Occident se nourrit des relais de croissance de la Chine,de la Corée et de l’Arabie Saoudite. De ce point de vue ,le double projet tant national que panafricaniste que porte le premier ministre Ousmane Sonko impose une forme de gouvernabilité qui dépasse les clivages identitaires et la logique désuète de la pureté.

Ressuscité par le génie national de la réconciliation, porté au pouvoir par un plébiscite électoral, le projet de PASTEF doit-il pour autant occulter l’innommable souffrance des nigériens, des Maliens des Burkina bé et des guinéens conduits à l’échafaud de la turpitude des régimes militaristes impavides et autocratiques ?

Dans l’évolution des sociétes, rien ne justifie la suspension des processus démocratiques pas plus que le dysfonctionnement de la gouvernance économique, la corruption endémique et les menaces exogènes de la géopolitique alambiquée du fondamentalisme religieux.

La visite annoncée médiatiquement du premier ministre Ousmane Sonko dans le nouvel empire de la théologie mortifère de la prédation des libertés équivaut à une apologie de l’autoritarisme. Comment peut-on être démocratique et , en même temps, soutenir,de façon condescendante, l’iconographie de la répression despotique?

Mitterrand, la figure centrale de la social démocratie en France, parvenu au pouvoir, rechigne à s’identifier aux démocraties populaires d’Europe de l’Est. Le panafricanisme est un vecteur d’unification de l’Afrique tant économiquement que politiquement?

Ousmane Sonko,le jeune lycéen de Ziguinchor, n’a plus de souvenance de la révolution malienne de 1991 sous l’égide de maître Demba Diallo et de l’inénarrable Oumar Mariko? Et pourtant,les jeunes de Koumassi( Côte d’Ivoire) et partout en Afrique francophone perçoivent la figure présidentielle de Diomaye Faye comme l’étendard de la vitalité de la démocratie Sénégalaise et de la renaissance générationnelle de l’Afrique.

Quand les intellectuels sanctifient le leadership panafricain de Sonko,quand les organisations des droits de l’homme ne condamnent plus l’archaïsme débridé des dictatures du Mali et du Burkina Fasso,la politique est dans le temps du déni de la démocratie. Il est dommageable de constater ,avec amertume, la déchéance morale et éthique de la société civile Sénégalaise.

Dans notre démocratie menacée par le retour du refoulé des coups d’État militaires et par la montée des antagonismes religieux, Ousmane Sonko pousse le mimétisme jusqu’à réincarner la figure du panafricaniste de gauche réfractaire à l’idée de consensus et de compromis en politique..La réminiscence du gauchisme des années 1960 n’est rien d’autre qu’un populisme contradicteur de la démocratie libérale.

Par ailleurs, la souveraineté constructive engendre une Afrique libérée des pesanteurs ,des crises systémiques et de la prédation économique.Sous ce rapport ,l’élaboration d’une alternative régénératrice de notre quotidien angoissé par l’illusion du populisme,par l’impuissance de l’État est un impératif catégorique. Ousmane Sonko s’enlise dans l’engrenage utopique du totalitarisme dès lors qu’il confère une légitimité au militarisme d’ épuration des libertés publiques et de l’État de droit.

Sidy Braham Dieng

Président mouvement Sénégal d’en bas