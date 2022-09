Le parti de Boubacar Camara l’invite à se présenter à la présidentielle de 2024

Le Bureau politique du Parti de la Construction et de la Solidarité PCS/JENGU TABAX s’est réuni en session extraordinaire le mercredi 31 août 2022 au siège du parti à l’effet d’examiner la candidature à l’élection présidentielle de 2024. Auparavant, le Bureau politique a adressé ses vives félicitations à son Président Fondateur honoraire M. Boubacar CAMARA Kamâh pour avoir conçu et proposé la liste unique de l’opposition.

Le PCS/JENGU TABAX, en attendant de faire le bilan exhaustif de la participation aux élections législatives, salue l’esprit de sacrifice de ses militants et des membres de la coalition TABAX qui ont accepté de suivre leur leader dans sa quête d’une cohabitation favorable à l’opposition, au détriment de leurs intérêts politiques individuels.

Ensuite, le Bureau politique félicite et encourage les militantes et militants pour la mise en place des sections communales et de ville, les encourage à poursuivre cette mission essentielle dans l’implantation du parti dans le territoire national.

Le Bureau politique a enfin salué l’engagement de tous dans les tournées nationales en cours sous la houlette du Secrétaire général national Mor NDIAYE.

Abordant les perspectives, le Bureau politique considère que la question de la candidature à l’élection présidentielle de 2024 doit être tranchée de façon claire et définitive.

Analysant le parcours, le discours, la constance et la cohérence du Président Boubacar CAMARA ;

Constatant les acquis et l’expérience tirés de son cheminement politique, connaissant ses qualités intellectuelles et morales, son intégrité, ses convictions, son patriotisme et son expérience nationale et internationale qui lui garantissent sans aucun doute de réussir sans difficulté à « L’épreuve du miroir » ;

Conscient que le Sénégal a besoin d’un homme de paix, consensuel, ouvert à la promotion de la femme (Kamâh a été primé par le Programme de participation politique des femmes en Afrique (WPP) pour la parité) et des jeunes (Kamâh est fondateur du Mouvement Génération Y en 2016) et dont l’ancrage social et la connaissance du Sénégal sont reconnus de tous ;

Convaincu que le Programme TABAX est la solution pour mettre le Sénégal sur les rails d’un développement durable dans une Afrique digne et prospère ;

Convaincu que M. Boubacar CAMARA est, au regard de sa connaissance de l’État et de sa compétence politique, en mesure de mettre en place une équipe pluridisciplinaire prenant en compte les préoccupations de toutes les franges de la population aussi bien dans la conquête du pouvoir que pour sa gestion.

Le Bureau politique, fort de ces constats, demande solennellement à M. Boubacar CAMARA Kamâh, d’emprunter sa propre voie pour le changement de CAP et de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, le convie à marquer son accord et l’invite à prendre toutes les dispositions pour l’aboutissement de cette candidature avec l’appui de tous ceux qui sont convaincus, comme nous, que Kamâh est un candidat mûr et sûr pour le Sénégal.

Au-delà du PCS/JENGU TABAX, c’est le Sénégal qui est à l’écoute de Kamâh.

Fait à Dakar le 31 août 2022

Le Secrétaire général national

Mor Ndiaye