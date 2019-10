« Cessez d’épouser de petites filles, épousez les femmes de votre âge » le patron de la BAD aux hommes

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), le Dr Akinwumi A. Adesina, a lancé un appel aux hommes qui épousent des mineures au lieu

Selon Dr Akinwumi, le mariage des enfants est l’une des graves formes de violence sexiste dont sont victimes les filles dans de nombreux pays africains.S’exprimant lors d’une réunion de l’Organisation des Premières Dames Africaines pour le Développement (OAFLAD) à New York, il a dit aux hommes: « Épousez les femmes de votre âge et laissez nos filles tranquilles »Il a expliqué que cette situation conduit à un cercle vicieux de pauvreté et de dépendance pour des millions de femmes et de filles sur le continent africain. Le Dr Adesina note que l’éducation est l’antidote au mariage des enfants et ajoute que les filles devraient pouvoir aller à l’école et terminer leurs études au lieu de se marier.Il a d’ailleurs félicité les premières dames africaines pour leur rôle dans l’autonomisation des filles et des femmes