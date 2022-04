Le PDS/Italie contre toute alliance avec Benno Bokk Yakaar

La fédération PDS/Italie s’est réunie à l’effet d’évaluer les élections locales, d’examiner la situation du parti, et de préparer les prochaines élections législatives du 31/07/2022.

A propos des élections locales la fédération remercie tous les candidats, en particulier ceux de la DIASPORA qui n’ont ménagé aucun effort pour représenter dignement le parti dans leurs différentes localités d’origine au Sénégal, mais aussi félicite les vainqueurs qui ont su décrocher des belles victoires dans un contexte très difficiles pour le parti. Sous ce rapport, la fédération exhorte de procéder à un bilan de ces élections territoriales du 23 janvier 2022, et faire en même temps un diagnostic de la situation du parti en réfléchissant sur des voies et moyens pour mieux préparer les élections législatives du 31 juillet 2022.

Les manquements constatés lors de ces joutes électorales doivent être évalués, et situer les responsabilités pour que des pareilles situations ne se répéteront plus dans les échéances à venir.

Pour un meilleur fonctionnement du parti la fédération sollicite le secrétaire général national Son Excellence Maitre Abdoulaye Wade à apporter sans tarder des changements majeurs à la direction du parti.

Pour les élections législatives du 31 juillet prochain, nous demandons au parti de mettre sur pied une commission électorale avec une composition judicieuse et équitable, capable de prendre des décisions idoines allant dans le sens de garantir une victoire éclatantes au soir du 31 juillet 2022.

La fédération souhaite aussi voir une coalition gagnante avec des partis et mouvements capables de contribuer à une large victoire aux législatives ; l’expérience de 2017 avec l’actuel groupe parlementaire montre qu’une certaine alliance ne fait que réduire le parti et être bénéfique pour les partis alliés.

Nous tenons à marquer notre total désaccord, sur une quelconque éventuelle alliance avec la coalition de la majorité présidentielle; cependant nous encourageons toute retrouvaille avec des responsables ou des forces politiques qui se reconnaissent réellement dans l’enseignement du Président Abdoulaye WADE, et s’identifient dans l’opposition ayant les mêmes objectifs que le PDS.

En ce qui concerne les investitures la fédération exige le respect stricte de choix démocratique issus de l’assemblée générale qui sera organisée, afin d’éviter que le pareil cas de 2017 se répète encore, une situation qui ne sera plus ni acceptée ni tolérée.

Considérant le poids électoral et l’apport des sénégalais de l’extérieur, la fédération demande qu’une place importante soit réservée à ces derniers sur la liste nationale.

Pour le cas de notre candidat le frère Karim WADE la fédération s’inscrit dans la logique de demander la révision de son procès, comme l’exige le comité international des droits de l’homme des nations unies, et nous réaffirmons notre ferme volonté de nous engager pour toute action nécessaire pour la réalisation de cette requête ; cependant nous encourageons toutes les initiatives qui vont dans le sens de trouver une solution pour la réhabilitation du frère candidat Karim Meissa WADE et son retour au Sénégal tant réclamé par les sénégalais.

Enfin la fédération PDS/Italie renouvelle sa confiance au Secrétaire générale National Maitre Abdoulaye WADE, et exhorte tous les militants et sympathisants à renouveler leur engagement dans l’unité et la cohésion pour affronter et relever ces défis majeurs qui s’opposent à la bonne marche de notre parti.

La Fédération