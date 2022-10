Le PDS n’a plus d’argent…les employés sans salaire, Karim attend l’argent de…

Le Président Abdoulaye Wade est un vieil homme affaibli qui ne contrôle plus rien au PDS. Et le Parti démocratique Sénégalais (PDS) souffre de l’inactivité de celui qui a toujours su gérer tous les problèmes du parti. Aujourd’hui le PDS ne reçoit plus les cotisations des députés, les mécènes ont fui par la faute de Karim Wade et les militants n’ont pas encore acheté les cartes. Et tout ceci impacte la vie du parti. Les employés du siège du PDS sur la VDN ne perçoivent plus leurs salaires depuis quelques mois. Et les responsables désertent les lieux en quête de boulots.

Vraiment, rien ne va pour le PDS. Karim Wade est en train de conduire à la mort ce parti historique devenu un patrimoine du Sénégal, tant il a été à la tête de nombreuses conquêtes démocratiques acquises au nom du peuple sénégalais, mais a été au pouvoir, et a été à l’origine de nombreux chantiers qui ont transformé le visage du pays. C’est à Me Abdoulaye Wade que l’on doit tout cela. Il a enduré pour faire du Parti, ce qu’il a été.

Tout ceci est en train de se fondre. Par la seule faute de Karim Wade qui se croit tout permis au PDS. Karim Wade n’investit aucun rond au sein du PDS. Mais il se prend pour le demi-dieu au sein de ce parti. C’est lui, en ce moment parce que son père Abdoulaye Wade, à cause du poids de l’âge, ne peut plus rien contrôler, qui se croit permis de tout. Rien que pour des questions de positionnement, Karim Wade a fait quitter du PDS, des personnages aussi illustres et historiques de ce parti que sont Me Madické Niang, Samuel Sarr, Pape Diop, Farba Ngom, Pape Samba Mboup, Oumar Sarr et tant d’autres.

Pourtant, parmi ceux-ci, l’on peut citer certains qui ont été de véritables mécènes du PDS, aussi bien quand il a été dans l’opposition que quand il a été au pouvoir. Il s’agit de Me Madické Niang, de Samuel Sarr, de Pape Diop qui se sont sacrifiés financièrement pour le PDS et pour son accession au pouvoir, pendant que lui Karim Wade se la coulait douce à Londres. Il y a aussi Cheikh Amar qui a beaucoup investi pour le PDS. Mais Karim Wade, a créé un clash avec eux.

Il y a aussi le cas de ce notaire bien connu de la place qui ne lésinait pas sur les moyens pour apporter son appui financier au PDS, lui aussi a dû cesser à cause des manœuvres de Karim Wade qui l’a tout simplement humilié.

Le PDS est devenu orphelin de ses principaux mécènes qui ont quitté la barque, à cause des manœuvres de Karim Wade. Abdoulaye Wade, ne pouvant plus contribuer à grande chose, le Parti démocratique vit des moments difficiles. Les mécènes sont partis, ses députés qui avaient l’obligation de le faire, ne cotisent plus, le Parti est dans le désastre financier, au point que voilà des mois que des employés de sa permanence courent derrière leurs salaires…

La pension de retraite du président Abdoulaye Wade qui avoisinent les 10 millions est entièrement utilisée à Paris par sa fille « désargentée », Sindiely Wade. Wade ne vit que de ses royalties (vente de ses livres) mais aussi de l’appui de certains chefs d’état amis qui lui vouent un respect inestimable. Et sans Abdoulaye Wade, le PDS reste un parti « pauvre » car tout vient du vieux Pape du Sopi pour qui connaît sa générosité. Mais son fils est un être « avare » et un « roublard ».

A quel jeu se livre Karim Wade. Il fait tout pour stopper les élans de certains au sein du PDS ? Karim Wade veut rester seul maître à bord au sein du Parti. Il fait tout pour faire partir du PDS ou décourager tous ceux qui peuvent lui faire de l’ombre. En attendant, pour relancer les activités du PDS, un parti qu’il a contribué à plonger dans la léthargie, il ne compte que sur l’aboutissement du deal qu’il est en train de tracer avec le Président Macky Sall, contrairement à ce qu’il veut faire croire aux Sénégalais. Et c’est Macky qui financera le retour de Karim Wade et sa campagne contre Sonko.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn