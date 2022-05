Le PDS réclame le siège de député de Cheikh Mbacke Bara Dolly

Cheikh Mbacké dit Cheikh Bara Dolly Mbacké président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » (PDS et alliés)

Déclaration liminaire

La fédération PDS du département de Mbacké constate, avec regret, le départ inattendu de l’honorable député Serigne Cheikh Mbacke Bara Dolly, Président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie et l’invite à aller jusqu’au bout de sa logique en cédant élégamment sa place au niveau de l’Assemblée Nationale. En effet, les raisons de son militantisme ne convergent plus avec la ligne du parti. Elles visent exclusivement sa personne et ses propres intérêts.

Certes, la politique est le cimetière des grandes amitiés et le berceau des grandes retrouvailles entre acteurs du jeu. Mais, pour autant, il y’a des limites à ne pas dépasser. Et ce dernier a totalement franchi le Rubicon.

Cela étant, la fédération condamne, sans réserve aucune, la sortie médiatique de son ex coordonnateur au lendemain de sa démission publique dont le seul but était de vilipender le PDS et ses partenaires. Alors, quelles que soient les contingences de la vie politique, il devait être reconnaissant envers le frère Secrétaire General Me Abdoulaye WADE qui l’a porté au pinacle au moment où il s’y attendait le moins et qui, au retour n’a rien fait, ni pour ce dernier, ni pour le parti au niveau local.

Par ailleurs, la fédération PDS du département de Mbacké rejette en bloc la proposition d’un soi-disant coordonnateur par une petite portion de militants de façade, qui ignorent royalement le fonctionnement du parti et les textes qui le régissent. Elle dénonce dans la même veine ces viles pratiques perpétrées par des gens malintentionnés qui œuvrent pour décimer le PDS au niveau local pour des intentions inavouées. A cet effet, elle se dressera comme un seul homme pour faire front devant ces adversaires encagoulés du PDS qui travaillent pour l’autre bord.

Désormais, il n’est plus permis à ces énergumènes réputés de parler au nom de la formation politique du Président Abdoulaye WADE au niveau de Touba et s’ils persistent, des mesures draconiennes seront prises à leur encontre.

La fédération PDS du département de Mbacké tient à réaffirmer son ancrage dans le Parti Démocratique Sénégalais et à renouveler sa loyauté à l’endroit de son candidat pour la prochaine élection présidentielle de 2024, le Président Karim Meissa WADE. Elle appelle à l’unité et à la solidarité de tous les militants pour la reconquête du département avec la Grande alliance Yewwi-Wallu lors des prochaines élections législatives.

Fait à Touba le 27/05/2022

