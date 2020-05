Le Père de Fallou Sène révèle : «la maison que m’a offerte Marième Faye Sall, n’a ni eau, ni électricité…»

Abdoulaye Sène, père de Fallou Sène, l’étudiant tué par balle lors d’affrontement avec les forces de l’ordre à l’UGB, est sorti encore de son mutisme, pour évoquer l’affaire de la maison qui leur était offerte par la première dame, Marième Faye Sall.

«Certes, la maison que m’a offerte la Première Dame, Madame Marième Faye Sall, est, déjà, construite et coûte cher. Mais il n’y a ni eau, ni électricité, encore moins des équipements. Une belle villa, comme celle-là, doit avoir des meubles, avant qu’on y déménage. Vous savez qu’on ne peut pas y amener nos anciens matériels, parce que ça va ressembler à du sabotage», a déclaré le père de la victime, dans les colonnes de SourceA paru ce lundi.

Et pour lui, «cette maison est plus coûteuse que ces équipements et la Première Dame, Marième Faye Sall, m’a fait cet honneur, en toute discrétion. Ainsi, je ne me plains pas de ces manquements, parce que son émissaire est déjà au courant de tout cela. J’espère que la première Dame va l’équiper», espère-t-il.