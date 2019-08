Face aux attaques proférées à l’encontre de Madame Aminata Touré, la jeunesse aperiste de Kaolack est montée au créneau pour attaquer le pourfendeur Ablaye Khouma. « Ablaye khouma est un illettré et sans emploi depuis le bas âge » dira-t-il.

Abdoulaye Diop coordonnateur départementale de la Cojer fustige l’attitude de Ablaye Khouma:

« Suite à la énième attaque de Ablaye khouma contre Mme la présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) parue le 21 Août dernier, il est de notre devoir de rétablir la vérité. De prime abord, nous, cojer départementale de Kaolack, condamnons l’attitude irresponsable de Ablaye khouma qui est un habitué des attaques inopinées financées par d’autres responsables de l’APR tapis dans l’ombre. En effet, ce jeune khouma pense que calomnier et diffamer sont le moteur de la réussite en politique ce qui est loin de la réalité. Nous, jeunes républicains de Kaolack, considérons que nous devons être le premier bouclier, en premier lieu, du Président Macky Sall, qui est attaqué de tous bords par des opposants, et en deuxième lieu, nos vaillants responsables de Kaolack à plus forte raison Mme Aminata Touré qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite du camarade Macky Sall et le renforcement du Parti dans la capitale du saloum depuis son arrivée à Kaolack. Il est important, pour l’opinion, de savoir que Ablaye khouma est un illettré et sans emploi depuis le bas âge donc suivez mon regard. De plus, il (khouma) est utilisé par les responsables véreux et jaloux de Mimi car cette dernière a occupé le terrain de par sa crédibilité et sa personnalité. Nous, Cojer départementale de Kaolack, témoignons à Mme Aminata Touré reconnaissance et encouragements car Kaolack a besoin de vous pour des lendemains meilleurs. Par conséquent, vous et vos militants, ne doivent pas prêter attention aux propos des ratés politiques comme le jeune khouma ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn