Le Président au sommet du G7 à Biarritz avant de prendre part au Ticad 7

Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat Macky Sall va prendre part au prochain sommet du G7 qui s’ouvre samedi à Biarritz (France), avant de participer à la septième Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7), à Yokohama, au Japon, du 28 au 30 août.

Le thème du G7 2019, prévu pour se poursuivre jusqu’au 26 août, « portera sur la lutte contre les inégalités », rapporte un communiqué de la cellule de communication de la présidence de la République. La session du G7 dédiée à l’Afrique se tiendra le 25 août et va discuter de « questions relatives à la promotion de l’entreprenariat féminin et de la transformation digitale en Afrique », mais aussi de « la situation au Sahel », de « la transparence dans les marchés publics » et de « la lutte commune contre la corruption ».

Le président Sall se rendra ensuite au Japon, pour participer à la septième Conférence Internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7), à Yokohama, du 28 au 30 août. Une rencontre qui « se focalisera essentiellement sur trois thématiques majeures : la transformation économique et la diversification ; la résilience et la sécurité humaine ; enfin, la paix, la sécurité et la stabilité », souligne le communiqué.

Le président de la République aura des entretiens bilatéraux en marge de ces deux rencontres internationales. Le président Macky Sall « est attendu à Dakar le 2 septembre ».