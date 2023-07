« Le Président Macky Sall un vrai démocrate » (URD)

La Direction politique Exécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie le mercredi 5 juillet 2023 au siège du parti à Bopp, sous la présidence du secrétaire général du parti le professeur Diégane SENE. L’ordre du jour comportait les points suivants :

1-Situation nationale ;

2-Questions diverses.

Après l’adoption de l’ordre du jour, le professeur Diégane SENE secrétaire général du parti, a présenté ses vœux de santé, de longévité et de bonheur aux membres de la DPE, suite à la fête de la Tabaski récemment célébrée par la umah islamique, avant de formuler des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. Il a ensuite informé l’assemblée de la réunion de la task force de la gauche plurielle qui aura lieu le samedi 08 juillet 2023 à DAKAR et a demandé à madame Fatou GASSAMA, responsable nationale du mouvement des femmes, et représentante principale de l’URD dans le rassemblement des partis de la gauche plurielle, de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’une bonne participation du parti à cette rencontre, avant de donner la parole au secrétaire général adjoint , l’honorable député Oumar SECK.

Le camarade Oumar SECK, après avoir remercié le secrétaire général pour tous les efforts consentis dans le cadre de la massification du parti, a présenté les camarades Jules KA et Cheikh Ahmet Tidiane DIAW à la DPE. Ces derniers sont respectivement ancien responsable de la JRD de GUEDIAWAYE, et Imam, responsable à Thiaroye sur Mer et membre fondateur de l’URD. Ils sont tous les deux venus reprendre service dans le parti dans le cadre de la campagne de remobilisation des troupes, lancée par le secrétaire général il y a de cela un an.

L’honorable député Oumar SECK a ensuite rendu compte à la DPE d’une liste reçue du secrétaire général composée d’anciens maires et d’anciens responsables avec qui il doit prendre contact pour organiser leur retour à l’URD, ce qui confirme le succès à mi-parcours noté, dans cette campagne de remobilisation du parti partout au Sénégal et dans la diaspora. Le secrétaire général et la DPE félicitent vivement les camarades revenus occuper leur place dans le parti et les encouragent à maintenir le cap pour mieux préparer la présidentielle de fevrier2024.

Prenant la parole, Dr Fatou GASSAMA, présidente du Mouvement national des femmes du parti et représentante principale de l’URD dans la gauche plurielle, est revenue sur la rencontre du 8 juillet. Elle a attiré l’attention de la DPE sur l’importance de cette réunion qui consacre les débuts de la réalisation de ce projet politique ambitieux, sur lequel l’URD porte un grand espoir. Ainsi elle rassure le secrétaire général sur la mobilisation et la contribution du parti à cette rencontre dont l’objectif reste la tenue des assises de la gauche plurielle dans les semaines à venir.

Evoquant le discours du président de la république, dont l’annonce principale reste sa décision de ne pas briguer un deuxième quinquennat, le secrétaire général se dit fier de l’homme eu égard au respect de sa parole et de la belle image qu’il imprime à la démocratie sénégalaise.

Le large débat qui s’en est suivi a permis d’aboutir à la conclusion que le président Macky SALL est à jamais entré dans l’histoire de la plus belle des manières. C’est la première fois dans notre pays qu’un président de la République organisera des élections auxquelles il ne sera pas candidat. Ceci montre qu’à l’instar de ses prédécesseurs, le Président MACKY SALL est un vrai démocrate qui a élevé encore plus haut le niveau de notre démocratie qui fait du Sénégal une vitrine dans le monde.

La DPE félicite le président SALL qui a fini d’installer notre pays au premier rang des démocraties en Afrique et dans le monde. Elle le félicite et l’encourage dans sa résolution à continuer de mener, jusqu’à son terme, le mandat que le peuple sénégalais lui a confié en restant le président de tous les Sénégalais, décidé à faire respecter l’Etat de droit, la démocratie, les institutions de la République, les décisions de justice, préalable sans lequel les acquis politiques et sociaux de notre peuple seraient gravement compromis. L’URD réitère toutes ses félicitations au président Macky SALL pour avoir, à travers son bilan élogieux en termes d’infrastructures, de réalisations économiques et sociales et aujourd’hui de confort démocratique, installé notre pays dans la confiance retrouvée et ses fils dans la conviction que plus que jamais, leur destin est entre leurs mains.

Abordant enfin les activités de BENNO, la DPE rappelle l’engagement du parti dans cette coalition et renouvelle sa disponibilité à toutes ses composantes. C’est dans ce contexte que le camarade Pape Saliou SOW, représentant de l’URD dans la coordination des cadres de Benno Bokk Yakaar et chargé de la communication dans ladite coordination, a rendu compte à la DPE de leur rencontre du mardi 4 juillet 2023 à la permanence de l’APR, après le discours du président. Il ressort de cette rencontre que les cadres de Benno ont décerné un satisfecit total au président de la République, pour son attachement aux valeurs républicaines et aux règles démocratiques qui encadrent notre système électoral. Une conférence de presse est prévue dans les meilleurs délais afin de lui rendre un vibrant hommage pour la dignité de son geste et le respect de sa parole donnée.

Fait à DAKAR, le 06 juillet2023

La DPE