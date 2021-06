Nigeria…le prêtre offre une maison neuve à une femme de 90 ans

Une veuve de 90 ans, Mama Agatha Awua, s’est vu offrir une maison par un prêtre de la paroisse de St Augustine, Demekpe à Markurdi, le Révérend Père Solomon Mfa Ukeyima.

L’homme de Dieu a déclaré que la vieille femme qui avait semé l’amour a récolté l’amour. Le père Solomon, qui est également l’organisateur de l’initiative culturelle Kyegh Sha Shwa, a expliqué que Mama Agatha lui avait rendu une visite de sympathie avec six œufs lorsque des voleurs armés ont cambriolé sa maison. Il a ajouté qu’il a été ému lorsque la femme a refusé l’argent qui lui a été offert pour le transport.

Le prêtre a noté qu’il a été choqué par l’état de sa maison qui était pire qu’une porcherie quand il a rendu visite à la femme après avoir demandé au catéchiste de la suivre de loin pour connaître sa maison. Cela l’a poussé à faire une promesse à Dieu qu’il allait lui construire une maison avant qu’elle ne décède.

« Mama a semé l’amour et a récolté l’amour. Tout a commencé lorsque des voleurs armés ont cambriolé ma maison. Bien que n’étant pas de ma paroisse, elle s’est sentie concernée et m’a rendu visite avec 6 œufs pour me consoler. Ce geste m’a profondément touché car elle n’est pas de ma paroisse.

J’ai été encore plus touché lorsque je lui ai offert de l’argent pour le transport et qu’elle l’a refusé en disant que je devais être le seul à recevoir maintenant. Elle est âgée d’environ 90 ans, est courbée et parcourt une certaine distance à l’aide d’une canne. », a expliqué le prêtre.

Aujourd’hui, la veuve de 90 ans est propriétaire d’une maison toute neuve.