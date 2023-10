Le procureur requiert trois ans ferme contre Falla Fleur

Le procureur de la République a demandé une peine de trois ans d’emprisonnement pour Ndèye Fatou Fall, plus connu sous le nom de « Falla Fleur ». Au moment où ces lignes sont écrites, cette dernière fait face aux juges.

Falla Fleur est poursuivie pour actes de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi d’effet. Dans son réquisitoire, le procureur a considéré que les publications pour lesquelles Ndèye Fatou Fall a été interpellée sont de nature à « pousser les gens à se rebeller ». Selon lui, des termes comme « gatsa-gatsa », « maintien rekk », « dox mbok », prononcés dans un contexte où « la situation était électrique », visaient à créer des attroupements. Il ajoute que »la gravité de ces propos est exacerbée par le fait que plusieurs attroupements non autorisés ont été notés, en plus de saccages ».

Des faits suffisants, selon le procureur, pour que Ndèye Fatou Fall soit désignée comme coupable des chefs d’accusation et à la condamner à une peine trois ans de prison ferme.

Rappelons que durant les débats d’audience, Ndèye Fatou Fall dite « Falla Fleur » a réfuté l’ensemble des accusations portées contre elle.