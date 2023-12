Le projet Mille femmes-FEP a tenu son forum annuel à Dakar

Les partenaires canadiens, les chefs d’établissement de formation professionnelle et technique, les autorités du Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Insertion et les autres ministères sectoriels ont participé au forum annuel d’orientation du projet Mille femmes « je suis Femme, j’Existe et je Participe » (FEP). Cette rencontre de trois jours tenue à Dakar, a permis aux experts de la FPT et aux autorités de passer en revue les modalités la VAE (La Validation des Acquis de l’Expérience).

Pour le secrétaire général du MFPAI Mamadou Camara Fall, ce dispositif de certification, peut faciliter à terme l’autonomisation des femmes grâce à l’accès aux ressources productives telle que la compétence. Monsieur le SG d’ajouter que le Ministre Mariama Sarr se réjouit de l’exemplarité de la coopération avec les Canadiens à travers Affaires Mondiale Canada qui a financé le projet Mille femmes présent dans sept régions du Sénégal : Kédougou, Diourbel, Ziguinchor, Kaolack, Saint Louis, Thiès et Dakar.

Le modèle brésilien de la VAE a fait également l’objet de présentation pour un échange de bonnes pratiques allant dans le sens de valoriser le genre, en général et la femme en particulier.

Pour Madame la coordonnatrice du projet Mille Femmes – FEP, Docteure Ndoumbé Diop THIAM ,le choix du thème du forum de cette année « La VAE et l’environnement » cadre parfaitement avec les contours de Plan Sénégal Émergent puisque prenant en compte la dimension humaine facteur de Développement.

Plusieurs partenariats institutionnels ont été sont noués entre la partie sénégalaise et celle canadienne dans le cadre de la mise en ouevre des acteurs projet.

Abdou Marie Dia pour pour xibaaru.sn