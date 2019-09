Le PSG frappe un grand coup avec l’arrivée de…

Le PSG a frappé un grand coup sur le mercato en recrutant l’attaquant de l’Inter Milan, Mauro Icardi (26 ans), sous la forme d’un prêt, selon nos informations. Une recrue de poids pour renforcer le secteur offensif de Paris.

Mauro Icardi va bien rejoindre la Ligue 1. Longtemps courtisé par Monaco, l’attaquant argentin va finalement rejoindre le Paris Saint-Germain, qui réalise l’opération de cet été. Le club a obtenu le prêt du joueur qui va quitter Milan en milieu d’après-midi pour passer sa visite médicale (il est attendu à 17h). Une option d’achat pourrait être incluse, mais elle ne sera pas obligatoire. Paris attendra de voir comment se déroule la saison d’Icardi dans la capitale.

Le joueur a refusé plusieurs offres pour le PSG

Le joueur a refusé plusieurs offres ces dernières heures dont celles de Monaco et d’autres grands clubs italiens et espagnol, avant de se mettre d’accord avec le PSG. Le joueur a été convaincu par le projet parisien et le dossier, qui s’est accéléré ces dernières heures, a été directement géré par le président parisien Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif Leonardo.

A l’Inter Milan, la position du joueur était du joueur était devenue invivable en raison notamment des relations exécrables entre sa femme Wanda Nara et les dirigeants lombards mais aussi de la volonté du joueur de rejoindre la Juventus, pire ennemi des Nerazzurri. Dimanche, une banderole hostile a été déployée par les tifosi milanais sous forme de menaces: « ça suffit, Milan est petit ».

Le PSG en a donc profité pour s’attacher les services d’un avant-centre de renommée internationale doté d’un fort caractère. Celui qui lui a permis de porter le brassard à l’Inter avant que son image ne se dégrade. Le natif de Rosario, comme Lionel Messi (dont il n’est pas proche, selon des rumeurs en Argentine), a surtout construit son statut par son habileté devant le but. Depuis son arrivée au club en 2013 en provenance de la Sampdoria, le joueur a enchaîné les saisons prolifiques dont celles de 2014-15 et 2017-18 où il avait terminé co-meilleur buteur de Serie A.