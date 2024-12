Le RESTIC écrit aux députés pour les licences 5G

Objet : le RESTIC saisit les députés pour les Questions Orales sur les l’acquisition par les operateurs des licences 5G .

Le RESTIC a initié dans ses missions de regroupement de professionnels des TIC veut renforcer la transparence dans le secteur des communications électronique – la téléphonie mobile- pour une concurrence dynamique qui baisse les tarifs au profit des PME qui sont membres de notre organisation, et surtout des startups qui utilisent internet pour leur déploiement et leur plateforme.

Poursuivant cet objectif, nous avons adresse’ des Questions Orales via les députés : Hon. Guy Marius SAGNA, Hon. Abdoulaye TALL, Hon. Abou Lahat NDiaye et Hon. Aliou Sene Président de Commission.

Le RESTIC estime que le gap dans l’acquisition des licences d’operateur 5G les gaps est de 15 milliards pour Free et plus de 20 milliards pour Expresso. Le RESTIC voudrait que la représentation parlementaire participe au débat sur l’acquisition des licences 5G par les operateurs, et incite la commission de la communication du Parlement à mettre sur pied une commission d’enquête parlementaire sur la question.

Le RESTIC a aussi rappelé aux parlementaires le déploiement d’un réseau de fibres optiques et de téléphonie CDMA par l’ADIE aujourd’hui SENUM pour plus de 250 milliards avec un résultat limité et insuffisant pour l’état et l’administration.