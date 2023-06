Le salon Sweet Beauty a changé de visage

L’utilisation d’internet et de réseaux sociaux est devenue la pierre angulaire de la liberté de diffuser des « fake news », des bobards, des mensonges et de se livrer à la désinformation à grande échelle. Pour preuve, tout a été dit et raconté sur la villa qui abritait l’ex-salon « Sweet Beauty » ou salon « Adji Sarr » située à Sacré-Cœur III-Vdn extension. D’aucuns prétendaient que cette villa a été complètement rasée ; d’autres qu’elle a été détruite et reconstruite.

« Le Témoin » quotidien dont un journaliste reporter habite le paisible quartier « incriminé » est en mesure de dire que toutes ces assertions sont fausses. Deux ans après les « faits », le journal est retourné hier, mardi 6 juin 2023, sur les lieux du crime. D’abord, il est bon de préciser que dès l’éclatement de l’affaire Adji Sarr/Ousmane Sonko, les enquêteurs de la gendarmerie avaient placé sous scellés les deux pièces de la villa servant de salles de massage.

Fusillée du regard, rejetée par les voisins, traquée par la presse et abandonnée par les clients, la locataire et propriétaire du salon, Mme Ndèye Khady Ndiaye, avait fini par décamper c’est-à-dire déménager volontairement du quartier. Une occasion pour l’honorable propriétaire de la villa « Sweet-Beauty » de reprendre ses locaux.

Et surtout de faire table rase du passé en effectuant sur les lieux d’importants travaux de réhabilitation et de rénovation. La couleur rose de la façade, dont les vidéos et photos ont fait le tour du monde a été remplacée par un carrelage mural (carreaux gris en faïence). Quatre pots de fleurs sont soigneusement posés en bordure de la villa pour orner le décor. Et dans cette célèbre villa, a constaté « Le Témoin », vivent désormais des membres d’une paisible famille qui ont du mal à faire effacer l’histoire des lieux.