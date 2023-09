Le SDF installé dans son jardin etait…un meurtrier en cavale

Aux États-Unis, un couple a découvert un fugitif en cavale qui avait installé un campement dans son jardin.

Ce couple a vécu une sacrée frayeur. Le 6 juillet dernier, un détenu s’est enfui d’une prison située dans le comté de Warren, en Pennsylvanie, aux États-Unis. En pleine cavale, le fugitif a décidé de se réfugier dans le jardin d’une habitation voisine.

Le fugitif campait dans leur jardin

Ce sont les aboiements incessants de leur chien nommé Tucker qui ont poussé le couple, propriétaire d’un vaste terrain, à se rendre au fond de leur jardin. C’est là qu’ils ont découvert l’homme, qui avait installé son campement, comme le rapporteNBC.

Le fugitif, prénommé Michael Burham et âgé de 34 ans, a d’abord expliqué qu’il faisait simplement du camping. Une version que le couple n’a évidemment pas crue, les poussant à appeler la police.

Et ces derniers ont bien fait puisque Michael Burham s’était échappé de prison neuf jours plus tôt. Le prisonnier avait utilisé les draps de sa cellule pour en faire une corde. Il faisait l’objet d’un avis de recherche depuis sa fuite, diffusé dans les médias. L’individu était emprisonné pour incendie criminel et cambriolage, mais également suspecté de plusieurs affaires d’homicide, de vol de voiture et d’enlèvement.

Neuf jours de cavale

La police avait indiqué que le fugitif était dangereux. Après avoir découvert l’homme dans leur jardin, le couple a demandé la récompense de 22 000 dollars.

En France, en juin dernier, un détenu a terrorisé la ville d’Angers pendant plusieurs semaines. En effet, un détenu s’est échappé de la prison d’Argentan (Orne) avant d’être retrouvé et interpellé le 4 juillet. Durant sa cavale, il est soupçonné d’avoir tué deux personnes et d’avoir tenté de commettre un meurtre sur une troisième. Il était d’ailleurs incarcéré pour « tentative de meurtre par conjoint ».

