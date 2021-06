Le Sénégal doté d’une unité flottante de stockage et de regazéification

La première unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) de KARMOL longue de 272 mètres et d’une capacité de 125 000 mètres cubes est arrivée à Dakar, marquant une étape majeure dans le projet gouvernemental LNG-to-Power (Gas to Power) implémenté par la Senelec, en partenariat avec Karpowership. Ce projet vise à fournir une énergie fiable, abordable et plus propre au Sénégal.

Selon un communiqué parcouru par «L’As», le FSRU a été construit à Singapour dans le cadre d’une Joint-Venture entre le Turc Karppoweship et la société japonaise Mitsui OSK Lines, appelée KARMOL. Le navire sera connecté à une centrale électrique flottante, Powership, appartenant à Karpowership, par des gazoducs.

Le Karadeniz Powership Ayşegül Sultan, d’une capacité de 235MW, est en service depuis octobre 2019 et fournit 15% de l’électricité du Sénégal avec 220MW de puissance au réseau sénégalais. Pour les autorités, la combinaison des FSRU et des Powerships demeure une solution révolutionnaire dans l’optique de produire de l’électricité à partir du GNL dans les pays connaissant un déficit infrastructurel, ou ayant des contraintes d’approvisionnement en gaz naturel.