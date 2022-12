Assemblée nationale : Le Sénégal se dote d’une nouvelle politique industrielle (ministre)

Le Sénégal s’est doté d’une nouvelle politique industrielle devant être mise en œuvre à travers « une stratégie optimale » de promotion des exportations et une valorisation des produits locaux, a-t-on appris du ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, Moustapha Diop.

“Le Sénégal vient de se doter d’une nouvelle politique industrielle qui est une stratégie optimale de substitution des importations et de promotion des exportations mais également de valorisation de nos ressources intérieures”, a-t-il déclaré.

Moustapha Diop s’adressait aux députés, vendredi, lors de la plénière de l’Assemblée nationale consacrée au vote du budget de son ministère pour l’exercice 2023.

Il a indiqué que quatre axes composent la nouvelle politique dont celui qui concerne la transformation des matières premières agricoles, sylvopastorales et halieutiques.

La transformation industrielle des ressources minérales et des hydrocarbures, le développement de l’industrie pharmaceutique et de la pharmacopée constituent deux autres axes.

Le dernier axe de cette nouvelle politique industrielle porte sur le développement des industries à forte intensité technique et d’innovation, a précisé Moustapha Diop.

Le projet de budget du ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries a été arrêté à 231.892.105.820 FCFA en autorisations d’engagement et à 12.305.096.820 FCFA en crédits de paiement.

Il vise la mise en œuvre de deux programmes celui relatif au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative. Le second concerne le volet compétitivité de l’industrie sénégalaise.

A travers ce second programme, précise le ministre du Développement industriel, “il s’agira d’asseoir une base réglementaire apte à booster le développement industriel à travers une évaluation des résultats et impacts de la stratégie nationale d’industrialisation”.

Il a également évoqué le renforcement du positionnement et l’optimisation du déploiement du Parc industriel de Diamniadio ainsi que l’élaboration d’un projet de loi de promotion de l’industrialisation.

