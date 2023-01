Le Sénégal va acquérir plusieurs matériels et équipements agricoles

Le Sénégal va acquérir dans les jours à venir plusieurs matériels et équipements agricoles. L’annonce a été faite par le Président de la République Macky Sall, lors de son message à la Nation pour le nouvel an, avant-hier, samedi 31 décembre. « Dans le cadre de la modernisation du secteur agricole, je me réjouis d’annoncer l’acquisition prochaine de plusieurs matériels et équipements, dont des tracteurs, moissonneuses-batteuses, kits d’irrigation, magasins de stockage et chambres froides », a-t-il indiqué.

Macky Sall, selon Sud Quotidien, rappelle qu’en trois ans, le budget de la campagne agricole a doublé, passant de 40 milliards de FCFA en 2019 à plus de 80 milliards en 2022, pour soutenir les producteurs en semences, engrais et matériels agricoles. « Cette année encore, grâce à l’intensification de nos efforts et une pluviométrie abondante, les récoltes sont satisfaisantes, avec plus de 3,6 millions de tonnes pour les céréales et 1,5 millions respectivement pour l’arachide et les produits horticoles », soutient-il.

Le Chef de l’Etat promet ainsi de faire encore mieux avec les nouveaux aménagements hydro-agricoles en cours, une meilleure maîtrise de l’eau et le développement progressif des Agropoles, des Domaines agricoles communautaires et des fermes Naatangué et Waar-Wi.Suivant Macky Sall , de bonnes perspectives sont devant nous pour réaliser au plus vite l’accès universel à l’électricité. « Les travaux de notre projet pétrolier Sangomar, et du projet gazier GTA, que nous partageons avec notre voisin mauritanien, sont exécutés respectivement à 71% et 11 85%, avec la participation d’entreprises et de main d’œuvre sénégalaises ; donnant plein effet à notre politique de contenu local. Dans la perspective de nos premières productions en 2023, notre pays a adhéré en novembre dernier à l’Organisation des Pays africains Producteurs de Pétrole afin de défendre ses intérêts dans le cadre de la solidarité africaine », a-t-il fait savoir.

D’autre part, Il souligne que la SENELEC a renforcé ses capacités avec la mise en service de la centrale électrique de Malicounda et notre quote-part de 33% dans la centrale hydroélectrique de Gouina. A cela s’ajoutent, dit-il, le nouveau Programme d’installation de 115 000 lampadaires solaires, prioritairement dans les communes non bénéficiaires de la première phase, et l’électrification de 2000 villages au titre de la phase 2 du Pudc.